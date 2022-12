车载收音机或被抛弃，广播公司担忧：紧急情况怎么办

北京时间 12 月 12 日消息,据《纽约时报》报道,在充满电动汽车的未来,AM 收音机可能会被抛在后面。汽车制造商表示,电磁干扰会使 AM 传输产生静电和噪音,让客户感到厌烦。广播公司表示,他们可能会失去与核心听众的联系,这些听众依赖广播来应对紧急情况。

近 100 年来,司机们一直在收听 AM 广播,里面有新闻、交通、天气、体育和各种各样的其它节目。但随着电动汽车开始抢占更多的美国市场,仪表盘上的主要产品可能会像手动曲柄窗户和汽车烟灰缸一样消失。

越来越多的电动汽车放弃了 AM 收音机,广播公司称这是一个令人担忧的转变,可能会给电台带来麻烦,并剥夺司机在紧急情况下获得新闻的一个关键来源。汽车制造商表示,电动汽车要比汽油动力汽车产生更多的电磁干扰,这会干扰 AM 信号的接收,并导致静电、噪音和高频嗡嗡声 (调频信号对这种干扰的抵抗力更强)。

宝马 (BMW) 在一份声明中表示:“为了不让客户因接收信号差和噪音大而感到沮丧,我们决定在配备 eDrive 技术的车辆上不再安装这种设备。”eDrive 技术是为其电动汽车提供动力的系统。

据汽车制造商和全美广播协会 (National Association of broadcasting) 称,特斯拉 (Tesla)、奥迪 (Audi)、保时捷 (Porsche) 和沃尔沃 (Volvo) 也在电动汽车上取消了 AM 收音机,大众 (Volkswagen) 也在其 ID.4 电动 suv 上取消了 AM 收音机。福特表示,其广受欢迎的 2023 款 F-150 Lightning 电动皮卡也将停止搭载 AM 收音机。

一些专家表示,信号接收问题并非不可克服。拥有 HD Radio 技术的娱乐技术公司 Xperi Inc.的通信系统工程师普贾・奈尔 (Pooja Nair) 说,电磁干扰可以通过屏蔽电缆、滤波器和在车内小心放置电子元件来控制。

但这样的改变需要金钱和精力,目前尚不清楚汽车制造商是否愿意在 AM 广播爱好者的服务上投入更多。