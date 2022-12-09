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中汽协：11 月新能源汽车销量 78.6 万辆，同比增长 72.3%

2022/12/9 15:00:16 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 9 日消息，中汽协数据显示，11 月，汽车产销分别达到 238.6 万辆和 232.8 万辆，环比分别下降 8.2% 和 7.1%，同比均下降 7.9%。与去年和前年相比，汽车产销略显疲态，并未出现往年的年底翘尾现象。1-11 月，汽车产销分别完成 2462.8 万辆和 2430.2 万辆，同比分别增长 6.1% 和 3.3%，1-11 月增速比 1-10 月有明显的下降，较 1-10 月分别收窄 1.8 和 1.3 个百分点。

图源 Pixabay

IT之家了解到，数据显示，11 月，新能源汽车产销分别完成 76.8 万辆和 78.6 万辆，同比分别增长 65.6% 和 72.3%，市场占有率达到 33.8%。1-11 月，新能源汽车产销分别完成 625.3 万辆和 606.7 万辆，同比均增长 1 倍，市场占有率达到 25%。

1-11 月，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 499.9 万辆，同比增长 1. 2 倍，占新能源汽车销售总量的 82.4%，高于上年同期 5.8 个百分点。在新能源销量排名前十位企业中，比亚迪累计销量超过 160 万辆；与上年同期相比，各企业呈不同程度增长，其中吉利销量增速最为显著。

数据显示，11 月，汽车企业出口 32.9 万辆，环比下降 2.5％，同比增长 64.8％。分车型看，乘用车本月出口 27.6 万辆，环比下降 1％，同比增长 62.2％；商用车出口 5.3 万辆，环比下降 9.5％，同比增长 79.7％。新能源汽车出口 9.5 万辆，环比下降 13.2％，同比增长 1.5 倍。1-11 月，汽车企业出口 278.5 万辆，同比增长 55.3％。分车型看，乘用车出口 225.1 万辆，同比增长 57.8％；商用车出口 53.3 万辆，同比增长 45.7％。新能源汽车出口 59.3 万辆，同比增长 1 倍。

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关键词：新能源汽车电动汽车

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