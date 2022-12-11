东风日产 1500 万整车销量达成，2025 年 9 款车型部署电驱化技术

IT之家 12 月 11 日消息，东风日产今日宣布，在东风日产广州总部基地，随着一辆 ARIYA 纯电动车缓缓驶入，宣告东风日产 1500 万整车销量正式达成。

▲ 图自东风日产，下同

据介绍，从 2003 年第一台 SUNNY 阳光下线，到 2022 年的 1500 万达成，东风日产成为国内最快达成 1500 万的合资车企，同时也是唯一达成 1500 万的日系合资车企。

IT之家了解到，东风日产表示，公司当下正加速对新能源赛道的产品布局，推进节能减排目标。2018 年，东风日产推出了合资车企首批纯电动车型，2021 年全面导入 e-POWER 技术，2022 年 9 月电动 SUV 车型 ARIYA 上市。

智能化布局方面， 2020 年，东风日产推出了全新升级的，拥有自主知识产权的超智联车联网系统。这一系统具备 6 大功能板块，囊括共计 59 项功能，包括远程遥控、全时在线导航和在线语音娱乐、短视频等。目前，该系统的销量已累计突破 350 万辆。东风日产从 2019 年开始持续导入智能驾驶辅助系统 L2 级 ProPILOT 超智驾，截止 2022 年，已经 5 款车型中部署 ProPILOT 超智驾，包括 ARIYA、天籁、奇骏、逍客等车型。

新能源与智能化层面，东风日产称未来 5 年旗下日产、启辰、英菲尼迪三个品牌将投放超过 20 款新车，覆盖传统燃油车和新能源车型。到 2025 年，东风日产将在 9 款车型中，部署包括 Zero Emission 和 e-POWER 在内的电驱化技术，使电气化车型销量占比达到 40%。智能驾驶辅助系统 ProPILOT 超智驾在核心车型的搭载，将在 2023 年达到 70%，并将在未来推出更高级技术和车型。

此外，东风日产还表示，将在“十四五”期间持续加大投入，对现有生产线进行改造，至少再导入 2 个以上新能源汽车平台，新能源汽车年产能达到 20 万辆。