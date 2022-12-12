隔空开车门：现代汽车推出手势控制门把手概念

IT之家 12 月 12 日消息，近年来汽车行业越来越流行隐藏式弹出把手设计，不仅更具科技感，还可提供较为简洁的整体外型和更低的风阻系数，而现代则打算将车门把手设计成远距离操控，让隔空开门成为现实。

现代汽车公司在其最近的开放式创新厅展示了一个由 Somalytics 公司的 SomaCap 传感器实现的手势控制门把手的新概念，SomaCap 是一种新型的电容式传感器，由注入碳纳米管的纸张制成，可以在 200 毫米的范围内探测到人类的存在，实现手势控制开门。

不过目前现代并未详细解释隔空开车门的细节，包括系统如何判断正确开门时机，但外媒推测，可能与钥匙搭配使用，或是将传感器与手势操控结合，呈现出科幻电影一般，走近车辆便打开车门迎接的画面。

IT之家了解到，与传统传感器相比，Somalytics 传感器生产成本低、体积更小，且耗电量更少。更重要的是，它可以嵌入广泛的材料中，尺寸从 1 毫米到 11 毫米不等。该技术有很多应用，例如新冠疫情期间，乘坐共享汽车或出租车出行的乘员无需触摸门把手即可乘坐，从而降低通过接触传播病毒的风险。

现代汽车致力于实现创新，因此该门把手很可能会应用到量产车上。Somalytics 表示，预计将于 2023 年开始生产新型传感器。