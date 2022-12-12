华为余承东：没 5G 我们增强 4G，Mate 50 是生死之战

IT之家 12 月 12 日消息，在央视财经《遇见大咖》节目中，谈及当知道 Mate 50 卖得特别好时，华为常务董事、终端 BG CEO 余承东表示：“我们又活过来了，我们又重新回来了。”

余承东坦言，他们“成本比别人高，技术、供应被限制”，很多领导说他在赌博，称 Mate 50 不可能成功，并劝他放弃，认为没有成功的概率和希望。

IT之家了解到，余承东称以前做过手机之外的其他产品，但数量和规模没有手机这么高，所以必须在这种对销量、收入和利润贡献最大的领域实现突破，“如果我失败了，我基本上就废掉了，所以我必须成功。”

余承东表示，Mate 50 虽然没有 5G，但 4G 做了性能增强，加上使用了 WiFi 6，弥补了没有 5G 的缺陷，同时照相技术、卫星通讯技术也很厉害，还拥有 XMAGE 影像、耐摔机身等亮点。

在被问及如何庆祝 Mate 50 热销时，余承东指出，胜利的喜悦非常短暂，马上为更高的目标去努力了，都已经在绝地求生的状态了，哪有什么狂喜。“现在相当于我们生死之战的这一仗打赢了，然后我们迅速总结，收拾战场，总结经验教训，哪些做得好，哪些做得不好，马上就准备投入新的战斗了。”