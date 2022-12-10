三星设备体验（DX）部门进入紧急模式，削减业务开支

IT之家 12 月 10 日消息，一份新的报告说，三星电子正在削减设备体验（DX）部门的开支，该报告引用了本周早些时候在其内网上发布的一份公司通知。根据上述通知，由于目前的经济形势，三星的 DX 部门已切换到紧急模式。

BusinessKorea 援引三星一位人士的话报道，三星“正在遭遇电视和家用电器销售的滑坡”影响，并补充说，“我们现在很难期待销售快速恢复”。一家金融公司预计，三星电子 2023 年的营业利润将比今年下降 29%。

三星表示，在目前的经济形势下，高汇率和高利率、供应链中断以及消费者需求的减少，促成了最近这种向紧急模式的转变。

IT之家获悉，为了减轻损失，三星电子已决定削减负责智能手机、电视和家用电器的设备体验（DX）部门的海外商务旅行和全球营销活动。

此外，报道称，三星新的成本削减活动将减少开支和参加海外展会，包括拉斯维加斯的 2023 年国际消费电子展。三星可能不会参加线下展会现场，而是打算通过视频会议，即虚拟活动揭示新设备。

这与之前关于 2023 年 Galaxy S23 系列手机发布的传言形成鲜明对比，消息称三星将在旧金山线下发布 Galaxy S23 系列手机，时间预计是明年 2 月初。