和珠宝品牌 Gigi by GASSAN 合作，三星再推限量奢华版 Galaxy Z Flip 4

IT之家 12 月 10 日消息,三星今日和珠宝品牌 Gigi by GASSAN 合作,在荷兰阿姆斯特丹举行的 Masters Expo 上推出了 Galaxy Z Flip 4 Luxury Box 版。

IT之家了解到,这款 The Samsung X Gigi by GASSAN Luxury Box 是两家公司专门为 Masters Expo 而准备的,包装内含有 256GB 储存机型的粉金色 Galaxy Z Flip 4,并配有一个 Gigi by GASSAN 手链,客户可以选择在手镯上刻字以增加个人魅力。

三星将在 Masters Expo 期间在 Gigi by GASSAN 展台展示和销售 The Samsung X Gigi by GASSAN Luxury Box,数量有限。而在 12 月 12 日星期一,三星将在 M* 餐厅举办“女士午餐”(Ladies Lunch)活动。

这次围绕 Galaxy Z Flip 4 的合作是众多合作中的一个。在过去的几个月里,三星与其它时尚品牌合作,为 Galaxy Z Flip 发布各种配件。其他品牌包括 Lacoste、Prosto、Maison Margiela,以及最近的 El Ganso。