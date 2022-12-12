ChatGPT 玩法大全火了，一键复制就能 get 同款效果：脱口秀张口就来，还能扮演哈利波特

正值风头的“网红”ChatGPT 在过去一周算是被网友们玩坏了！

各种有的没的玩法都被网友们发掘出来了……

比如说就有网友被误开了一份停车罚款，又不会写解释信，于是直接“请来”ChatGPT 帮忙。

最终调整出来的解释信是这样的：

一天后就收到了区域市政局回复，罚款直接被取消了！

这可以算通过图灵测试了吧，以后写申请书啥的不就可以解放双手了。（手动狗头）

不过这还都只是 ChatGPT 的冰山一角，在“水面之下”它还有哪些“不为人知”的玩法？

这不，有网友直接整了个大汇总，一一列出 ChatGPT 的各种用处，还贴心地给出了完整的大段提示词，一键复制就能轻松拥有同款效果。

目前在 GitHub 已经标星 600 多次。

具体有哪些，一起来看看～

ChatGPT 玩法大盘点

首先先来讲讲 ChatGPT 的实用性功能。

当然，简单的语言翻译对 ChatGPT 不成问题，不过在翻译润色这块儿，ChatGPT 也是有点东西在身上的。

比如说让它来充当英语翻译者，翻译一句土耳其语，再对其做一些要求：高级词汇、有文学性等等。

最终翻译出来的效果是这样子的：

再用它来试试中文古诗的效果，貌似有点儿意思。

还有，ChatGPT 还能创建 Excel 表格，直接输入所需的表格尺寸，就能分分钟生成。

试着填下数字，也能正确填入对应的位置。

ChatGPT 甚至能被当作 javascript 控制台或者 linux 终端。

又或者让它给出一些具体意见时，它也能讲得头头是道。

除了这些之外，ChatGPT 还有很多待被发掘的功能，这里也就不一一赘述了。

当然，ChatGPT 不只是无情的“生产力工具”，它也是有点文艺细胞在身上的。

大段的脱口秀也是张口就来：

或者直接让 ChatGPT 谱段曲子。

生成的结果是这样子的，中间甚至还加入了合唱部分。

写小说，讲故事等这类 GPT-3 就已经具备的基础功能，ChatGPT 就不用说了，大段大段的文字也是分分钟拿下！

或者无聊时，可以和 ChatGPT 玩玩角色扮演，比如让 ChatGPT 扮演哈利波特。

又或者让它充当免费的旅游指南，想去哪里玩直接问 ChatGPT，有什么要求也可以尽管提。

……

也有翻车时刻

当然，ChatGPT 也还没有进化到真正的人类水平，闹笑话是难免的。

比如说让它“套个娃”：自己生成提示词：

不过用它生成的提示词作为输入时，它自己却不干了。

又或者说让 ChatGPT 讲一段关于“躺平”的脱口秀。

emmmm，一点也不好笑，写到一半还罢工了。

ChatGPT 用法大全还在持续更新中，感兴趣的可以先码住了～

传送门：

https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts

参考链接：

https://notesbylex.com/disputing-a-parking-fine-with-chatgpt.html

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：Pine