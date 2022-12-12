岛屿隐士与派对动物：揭秘谷歌创始人“天壤之别”的退休生活

北京时间 12 月 12 日消息，自从 2019 年退出谷歌公司的日常管理后，谷歌两位创始人拉里・佩奇 (Larry Page) 和谢尔盖・布林 (Sergey Brin) 都开启了退休式生活。不同的是，佩奇选择到私人岛屿上隐居，布林则成了“派对动物”(指经常参加派对的人)。

谷歌两位创始人选择了不同的退休生活

那么，佩奇和布林是如何利用他们新获得的自由的呢？仔细观察他们的世界就会发现两个截然不同的帝国，每个帝国都打上了管理者自己的利益和倾向的烙印。布林是一位求知欲很强的慈善家，追求求知欲和人道主义项目。佩奇则利用自己巨大的财富避开了公众的视线，将其企业的日常监管交给了一小群值得信任的副手。

但在核心问题上，这对前合作伙伴有一个最重要的相似之处：他们都依赖着一个由公司实体和家族办公室组成的错综复杂的网络，最大限度地减少他们的纳税义务，保护他们免于责任，保护他们的财富不受公众关注。他们的商业冒险和个人风格可能不同，但他们的最终目标是相同的：不受监督或限制地自由追求自己的利益。

隐士

在阳光明媚的加州帕洛阿尔托，离海岸高速公路不远的地方，有一座不起眼的单层建筑坐落在星巴克和壳牌加油站之间。它的地面上点缀着桦树，圆形的花盆，前面还有一个喷泉。它的主人用磨砂玻璃挡住了窥视的眼睛，雅致的外观上布满了安全摄像头。门上的名字 1101 LLC 并没有透露出它的主人身份，这实际上是佩奇王国的中心 —— 家族办公室 Koop—— 的总部。

佩奇和布林的家族办公室

家族办公室是一种介于对冲基金和人才中介之间的机构，被超级富豪用来管理他们生活中的细枝末节。从慈善捐赠到投资，从物业管理到雇佣现代大亨所需的大批保姆、厨师和司机，他们无所不包。甚至在从谷歌退休之前，佩奇和布林就严重依赖各自的家族办公室来打点各自的帝国。

Koop 的低调反映了佩奇对于绝对隐私的追求。他要让自己在后 Alphabet 时代的追求极度保密，只与一小部分人直接交流。

佩奇的灰白而又蓬乱的头发如今已几乎长到了肩膀。自 2019 年卸任谷歌母公司 Alphabet CEO 以来，佩奇几乎成为了一名隐士。疫情期间，他大部分时间都躲在他在斐济的私人岛屿塔瓦鲁瓦 (Tavarua) 上。

在斐济的玛玛努卡群岛，距离热闹非凡的纳迪湾以西几英里处，坐落着一个心形的岛屿，名叫塔瓦鲁瓦。塔瓦鲁瓦是白沙滩的天堂，周围环绕着令人惊叹的珊瑚礁。塔瓦鲁瓦是冲浪胜地，因为它靠近 Cloudbreak，后者是一个备受推崇的珊瑚礁保护地，可以产生高达 20 英尺 (约合 6 米) 的海浪。

佩奇的私人岛屿

2020 年，随着新冠肺炎开始在全球蔓延，佩奇回到了岛上，在那里他被发现与妻子和两个孩子玩冲浪水翼，并在水中嬉戏。文件显示，同一年，佩奇成为塔瓦鲁瓦岛屿的部分所有者，并购买了该岛租赁公司的多数股权。文件显示，佩奇的得力助手、家族办公室 CEO 韦恩・奥斯本 (Osbourne) 是契约上的一名官员。

塔瓦鲁瓦岛是佩奇拥有的越来越多的岛屿之一。他对英属维尔京群岛尤斯塔斯塔岛 (Eustatia) 的所有权在当地是公开的秘密，法律文件也证实了这一点。但是在尤斯塔斯塔岛以西，还有另外两个加勒比圣地被佩奇隐藏得更好，它们是汉斯・洛里克岛和更小的小汉斯・洛里克岛。虽然当地人私下里说谷歌拥有这些岛屿，但法律文件显示，这些岛屿是佩奇的家族办公室在 2014 年以 2300 万美元的价格买下的，与购买有关的文件中还提到了奥斯本的名字。汉斯・洛里克岛对佩奇来说具有情感意义：奥斯本在 2016 年提供的一份未封存的证词表明，佩奇曾在这里向妻子露辛达・索斯沃斯 (Lucinda Southworth) 求婚。

佩奇曾在汉斯・洛里克岛向妻子求婚

这些岛屿群是佩奇想要逃避外界窥视愿望的一种具体表现。据两名知情人士透露，佩奇曾考虑使用其飞行汽车公司 Kittyhawk 的飞行汽车在加勒比岛屿之间运送乘客，并派了一组员工前往尤斯塔斯塔岛，在盐水中测试该公司的原型车。Kittyhawk 的员工开玩笑称：“拉里只是想要一辆飞行汽车，从他的游艇飞到他的私人岛屿上。”

但是在离开公众视线近三年后，他重新出现在了 Kittyhawk。今年夏天早些时候，他亲自来到了 Kittyhawk，试图掌控他的数亿美元投资，因为它正在逐渐失去了控制。佩奇原本想打造一架比电话亭高不了多少的球状飞机，能够垂直起飞，水平机动，但现在有了一个新调整：它将是全电动和自动驾驶的，底盘是 3D 打印的。一名员工给它起了个绰号，叫“拉里菱形”(Larry Lozenge)。

Kittyhawk 的飞行汽车 Heaviside

然而，佩奇的拯救行动为时已晚。今年 9 月，Kittyhawk 宣布将“逐步关闭”其业务。佩奇在后谷歌时代的最大投资项目已经一败涂地。

派对动物

相比之下，布林一直保持着相对公开的形象，经常出现在科技派对上，并致力于他雄心勃勃的项目，包括一个实验性的飞艇创业公司和一种新的赈灾方法。

就在佩奇试图挽救他的公司的同时，布林正在参加“火人节”。与佩奇不同的是，布林很少远离聚光灯。他与律师兼慈善家妮可・沙纳汉 (Nicole Shanahan) 的离婚成为了小报的素材。更有报道称，佩奇曾经的密友埃隆・马斯克 (Elon Musk) 插足了他的婚姻，与沙纳汉秘密幽会。为了发泄情绪，布林乘坐一架改装过的水上飞机横跨太平洋，去参加“火人节”。在内华达州的沙漠里，他赤裸上身狂欢，周围有 8 万名节日观众，还戴着一条太空时代的子弹带式项链。

布林与妻子离婚

今年夏天，就在布林的妻子和马斯克的婚外情被曝光后的几周内，布林被拍到与魔术师大卫・布莱恩 (David Blaine) 和一名“神秘金发女子”共进晚餐。他还在纽约与一位中年数学老师的摇滚乐队同台演出，并在洛杉矶北部托潘加山 (Topanga hills) 参加了一个庆祝蘑菇创业公司 Shroomboom 的发布派对。在那里，一个 DJ 二人组通过将蘑菇连接到音响系统，创作了实验性的电子音乐，客人们公开品尝迷幻蘑菇。

佩奇和布林都很享受游艇生活，这已经成为超级富豪最明显的身份象征之一。但是随着佩奇在私人岛屿上的投资增加，他一直在减少自己的船队。据熟悉佩奇在南太平洋活动的人士透露，佩奇卖掉了他的超级游艇“感官号”(Senses)，改用了各种较小的船只。

布林的“蜻蜓号”游艇

相比之下，布林已经打造了一个完整的游艇“飞行舰队”。他拥有一艘 73 米长的“蜻蜓号”游艇，这一点已广为人知。但是，布林还为他的迷你海军增添了一艘名为“蝴蝶号”的游艇。这是一艘 40 米长的时髦游艇，窗户是黑色的，在马绍尔群岛的旗帜下航行。他还有一艘较小的游艇“萤火虫号”，以及一个由水上摩托艇、橡皮艇、冲浪风筝和其他运动船只组成的完整小舰队。

布林的维护和航行船队需要一个 50 人的全球团队，由航海大师迈克・格雷戈里 (Mike Gregory) 领导。“蝴蝶号”的船员们经常利用下午的休息时间在加州红木城附近的海湾玩冲浪风筝，并参与了当地社区的科学研究，并为孩子们上游泳课。

依旧掌控谷歌

目前为止，布林和佩奇正在兑现他们在 2019 年卸任时的承诺，基本上不过问谷歌的管理。谷歌搜索主管普拉巴卡尔・拉格哈万 (Prabhakar Raghavan) 曾对媒体表示，他偶尔会收到佩奇的电子邮件，他会对产品功能发表“尖锐的评论”。布林去年在谷歌纽约零售店的开幕式上罕见地露面，并于 2020 年底在 Alphabet 的生命科学部门 Verily 以特别嘉宾的身份出现在视频中。

佩奇和布林也继续担任谷歌母公司 Alphabet 的董事会成员。凭借特殊的双重股权结构，他们仍然有效地掌握着公司的最终控制权，甚至对 CEO 桑达尔・皮查伊 (Sundar Pichai) 也有否决权。

布林与佩奇

Alphabet 发言人布列塔尼・斯塔格纳罗 (Brittany Stagnaro) 表示：“拉里和谢尔盖出席董事会会议，并作为董事会成员积极参与其中。”

不过，这两位曾经并肩作战多年的合伙人，如今的生活方式却有着天壤之别。他们各自拥有数百亿美元的资金、众多公司和员工，追求着自己独特的激情，从帕金森研究、游艇和火人节到热带岛屿、飞行汽车和绝对的隐私。