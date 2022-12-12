华为余承东回应被叫“余大嘴”：说大话是为了不给自己留后路

IT之家 12 月 12 日消息，因为经常说一些大话、狂话，华为终端 BG CEO 余承东在IT圈有一个外号叫“余大嘴”。

近日，在央视遇见大咖节目中，余承东回应了被网友称为”余大嘴“的称呼。余承东表示，自己有时候说话可能看起来不太谦虚，其实是给团队提要求必须做到，给自己不留后路，背水一战。虽然说话说的很大，但都提前超额完成了。不是说自己不谦虚，而是有个目标来牵引大家。

余承东还表示，“我做任何一个岗位，我说我要带领我的团队要做到第一，我要做到中国第一，世界第一。我在任何一个领域，我管的业务，我都是这个要求。”他称，华为与赛力斯合作，一年多时间做三款车出来，全世界没有人这么快。“我们周末、夜里、晚上、节假日都在工作，我们就几班倒，并行战斗。”他说，自己业余时间一直在做客服。

而此前在接受车评人吴佩采访时，余承东也表示，华为进入汽车行业，目标就是做到第一，因为没人会记住第二。余承东还表示：“我吹过的牛，基本上都实现了。”

值得一提的是，信息显示，“余大嘴”已被东莞某电子科技公司以及石家庄某商贸公司申请注册成商标，两枚商标分别申请于 2019 年 9 月、2020 年 11 月，国际分类分别为广告销售、方便食品，当前均已注册成功。此外，上述电子科技公司还申请注册了多个“菊厂”“绿厂”“蓝绿兄弟”商标，且均注册成功。

IT之家了解到，余承东还在节目中透露，任正非很严，录制节目当天上午把自己猛批一顿，说不应该去讲自己的产品什么好，要讲有什么缺点，讲什么好，一堆喷子来喷。一个人没有任何一个人是十全十美的。