KaOS 2022.12 发布：支持 Linux 内核 6.0，改进 ZFS 安装，新增 KDE Plasma 6 预览版

IT之家 12 月 12 日消息，KaOS Linux 独立和面向 KDE 的发行版已经更新到 2022.12 版本，该 ISO 带来了一些最新的 GNU / Linux 技术和开源软件。

在最新的 Linux 6.0 系列内核支持下，KaOS Linux 2022.12 配备最新的 KDE Plasma 5.26.4 桌面环境，同时还有最近发布的 KDE Gear 22.12 和 KDE Frameworks 5.101 开源软件套件，因此用户可以在最好的硬件支持之上享受到最好的 Plasma 桌面体验。

IT之家了解到，KDE 项目不久前宣布，KDE Plasma 5.27 将是其流行的桌面环境 5.x 系列的最后一次更新，因为团队已经在开发 KDE Plasma 6 系列，它将完全移植到最新的 Qt 6 开源应用框架。KaOS Linux 是其中的发行版，用户可以潜入即将到来的 KDE Plasma 6 桌面环境系列。

“我们开始为 Plasma 6 做准备。对于喜欢冒险的用户来说，kde-next 资源库被用于完整的基于 Qt6 的 KDE 堆栈。所有的框架都建立在 Qt6 上，大部分 Plasma，以及一些 KDE 应用程序也被移植到 Qt6。Plasma 6 可以启动，但还不能使用（所以该 ISO 还不包括此项目），”开发者在发布公告中说。

KaOS Linux 的新 ISO 版本还配备了新的应用程序，即 Ghostwriter 专用标记编辑器和用于 systemd 日志的 Kjournald 图形用户界面，以及改进的 Calamares 安装程序，现在对 ZFS 文件系统提供了更好的支持。

KaOS Linux 2022.12 带来了更新的工具链，包括 GCC 12.2、GNU C Library 2.36 和 GNU Binutils 2.39，以及 CLang / LLVM 15、GNU Bash 5.2、ICU 72.1、Boost 1.80.0、systemd 252.3、Python 3.10.9、Gawk 5.2、Shadow 4.13、Texlive 2022 和 libffi 3.4.4 / Glib2 2.74.3 栈。

用户现在可以从官方网站下载 KaOS Linux 2022.12 版本。现有的 KaOS Linux 用户只需要通过在终端模拟器中运行 sudo pacman -Syu 命令即可更新他们的安装。