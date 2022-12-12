中国移动云电脑上线：支持 4K、60FPS 高清画质

IT之家 12 月 12 日消息，在 2022 中国移动全球合作伙伴大会上，基于算力网络的中国移动云电脑发布。

中国移动云电脑在云、管、端三侧集中研发打造 "强大的云、极速的管和安全的端" 三大亮点功能，采用具有强大存储扩缩容优势、数据防护优势和超强计算能力的 VDI 技术架构；拥有秒级开服、电信级安全等级、一键扫码登录、高质价比、用户免运维等五大特色优势，打造无边界算力、多形态终端新型体验形式；使终端秒变电脑，为用户提供任意时间、地点、设备可用的全新体验。

目前，移动云已经在全国建设 13 个中心节点、15 个省级节点，部署数百万个云电脑资源。凭借海量算力资源、分时段资源自适应调整技术和全网算力资源协同调度技术，中国移动云电脑实现资源的高效利用。

移动云在传输协议方面进行一系列技术创新，为中国移动云电脑打造极速传输管道。可以基于不同时延圈满足用户不同的业务需要；同时，通过场景自适应编码技术，中国移动云电脑可支持 4K、60FPS 高清画质、视频重定向、分辨率自适应等视觉体验。通过实时的触控响应机制和多样化的便捷操控方式，使页面滑动更流畅，带来更丝滑的沉浸式体验。

移动云打造一套全栈自主可控、全流程电信级防护的安全体系和软硬一体化技术栈，为用户构建全链路安全可信的端到端使用环境和操作环境。同时中国移动云电脑内置专属安全中心、具备 DDoS 防护能力，从各方面构筑云安全底座，为云上数据安全保驾护航。

据介绍，中国移动云电脑可跨平台多终端实现多场景无界办公。

移动云在云端替用户一站式搞定操作系统和常用软件，支持开机即启用云电脑系统；同时提供覆盖全终端的客户端，100 + 类设备完美适配。

与相同配置的传统 PC 相比，中国移动云电脑的总成本是传统 PC 的 1/3。

中国移动云电脑拥有传统 PC 没有的全链路电信级防护和专业策略保障，带来更强安全性，有效规避数据泄露和丢失风险。

中国移动云电脑支持高效的集中式管理、统一的远程运维和批量化的应用安装，实现“一人管千台”的效果，IT 管理效率提升 10 倍，企业 IT 设备维护管理无压力。

中国移动云电脑支持一键扫码功能，无需记住账号密码，简单便捷，快速接入云端电脑。

IT之家了解到，中国移动云电脑支持多形态的终端设备，通过一号接入，全平台覆盖。打破 PC 对终端形态的限定，让用户可以随时随地的畅享云端算力。