工行商户收款码更新：支持现有聚合码和数字人民币多种收款方式

IT之家 12 月 15 日消息，工行宣布，商户受理功能全新升级，数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，具有法偿性。根据人民银行推广数字人民币整体安排，数字人民币覆盖的地区及用户主体不断上升，数字人民币的应用规模已大幅提升。为了保证你不错过每一笔交易，工行全新升级了商户受理功能。

即日起，工行将为逐步纳入数字人民币试点地区的商户开通数字人民币受理功能。由于现阶段数字人民币收款不支持聚合，如果你习惯采用收款码进行受理，工行已支持工银商户之家的电脑端或手机端生成数币收款码，且受理数字人民币后的资金入账、交易明细对账、退货等操作与现有流程一致。

IT之家了解到，此前数字人民币试点已从原来的“10+1”试点地区拓展到 15 个省市，深圳市、苏州市、雄安新区、成都市 4 个地方取消了白名单限制。

电脑端工银生成收款码教程

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2.切换至“数字人民币收款码”

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手机端工银生成收款码教程

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