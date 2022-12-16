数字人民币试点范围扩容：粤苏冀川四省全覆盖，另有 5 城新晋入选

IT之家 12 月 16 日消息，“数字人民币”App 显示，试点范围再次扩大。一方面，由此前的深圳、苏州、雄安新区、成都分别扩大至广东、江苏、河北、四川全省范围；另一方面，新增山东济南、广西南宁和防城港、云南昆明和西双版纳作为试点地区。至此，全国共有 17 个省级行政区全域或部分城市开展数字人民币试点。

数字人民币是什么?

数字人民币是中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与实物人民币 1:1 兑换，共同构成法定货币体系，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。

目前支持开通哪些机构的钱包?

目前提供数字钱包服务的运营机构包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、兴业银行、网商银行 (支付宝) 和微众银行 (微信支付)。

IT之家了解到，数字人民币是国家法定货币，相对于传统纸币，数字人民币为市民提供了一种替代纸币的便利化数字支付方式。同时，数字人民币具有主权信用的法偿性、双离线支付的便利性、定向流通的可追溯性、隐私安全保障性等优势，弥补了其它移动支付工具的不足，在线上、线下有丰富的应用场景。