教你用 Excel 做漂亮的折线图

原文标题：《这才是老板想看到的图表，你做的太丑了！》

当我们需要观察数据的走势时，比如年度销售额变化情况，折线图会为我们提供一个不错的呈现界面。

但是，在数据只有一个系列的时候，做出来的折线图总显得有些单一。

如上图，你会发现折线上下部分都是一大片的空白，显得特别得空荡。

那么，该怎么解决这种问题呢？

先来看看下面这个图，找找灵感：

通过观察，我们发现图中的折线图下面填充了颜色，这样就起到了有力的支撑作用，看起来就没那么单调了。

那这种图表该怎么制作呢？难吗？

其实很简单，它就是由折线图和面积图组合而成的！

下面就跟着我的脚步，开始做图之旅吧！

❶ 首先选中作图数据，插入「带数据标记的折线图」。

然后添加「数据标签」，效果如下图：

❷ 选中水平（类别）轴，将纵坐标轴设置在图表右侧，坐标轴位置在刻度线上。

选中横坐标轴，右键-【设置坐标轴格式】，然后按图中所标记的步骤操作：

❸ 通过自定义格式代码，将纵坐标轴数值的最大值（400000）和最小值（0）隐藏掉。

格式代码：

[=0]"";[=400000]"";#,##0

PS：代码中的数字可根据实际数值来修改。

❹ 然后复制 C 列的数据的数据，按【Ctrl+V】键粘贴到图表中，将新增的系列更改为面积图。

演示动图如下：

❺ 调整面积图填充颜色的透明度为 80%(可视情况手动调整），如下图：

❻ 最后插入文本框，添加主标题，备注，数据来源等各项信息。

小结：

❶ 利用折线图和面积图组合，可以更好促进数据信息表达，实现单独图表无法完成的效果。

❷ 除此之外，我们还可以通过颜色填充两条折线图交叉部分，直观的看出两组数据之间的差异情况。

❸ 利用面积图对折线图的数据进行区间划分，可以直观地看到某个数据属于哪个数据区域。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：赵骄阳，编辑：竺兰