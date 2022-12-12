Stack Overflow 新规：禁止使用 ChatGPT 回答问题，违者最多封 30 天

IT之家 12 月 12 日消息，OpenAI 最近推出了一款聊天 AI ——ChatGPT，能够生成代码、修复 bug、在线问诊，甚至回答各种各样的问题，引发网友争相体验。而知名的程序员问答网站 Stack Overflow 此前宣布，将临时禁止在 Stack Overflow 上发布 ChatGPT 生成的文本。

现在，Stack Overflow 正式将这一临时规则升级为了社区新规，而且提出了惩戒措施，违规者最多可被封禁 30 天。

Stack Overflow 官方称，Stack Overflow 是一个建立在信任基础上的社区。社区相信用户提交的答案反映了他们实际知道的准确内容，并且他们和同行拥有验证这些答案的知识和技能。该系统依靠用户使用官方工具验证其他用户的贡献，包括负责任地使用赞成票和反对票。

目前，GPT 产生的贡献通常不符合这些标准，因此无法为可信赖的环境做出贡献。如果用户将信息复制并粘贴到答案中，而没有验证 GPT 提供的答案是否正确，确保正确引用答案中使用的来源（GPT 不提供的服务），并验证 GPT 提供的答案是否清晰简洁地回答了提出的问题，则这种信任就会被破坏。

Stack Overflow 上内容的客观性质意味着，如果答案的任何部分有误，那么答案在客观上就是错误的。为了使 Stack Overflow 保持强大的标准，作为正确和经过验证的信息的可靠来源，必须编辑或替换此类答案。但是，由于 GPT 足以让网站用户相信答案是有价值的，因此社区通常用于确定同行贡献合法性的信号经常无法检测到 GPT 生成的答案的严重问题。结果，客观上错误的信息会进入网站。在目前的状态下，GPT 可能会破坏读者对网站提供由主题专家撰写的答案的信任。

IT之家了解到，Stack Overflow 指出，版主有权（自行决定）对在网站上复制和粘贴 GPT 内容的用户最多封禁 30 天，无论是否事先通知或警告。