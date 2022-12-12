核电站“中枢神经”国产化，我国首个核电安全级 DCS 发运交付现场

IT之家 12 月 12 日消息，据中核集团消息，12 月 12 日，中核集团首个国产化大型商用核电安全级 DCS 设备成功发运交付现场，发运至华龙一号批量化工程 —— 漳州核电 1 号机组使用。

据介绍，这是中核集团自主研发的国产化“龙鳞”系统应用的首个大型商用核电项目，对实现自主可控、确保供应链产业链完整安全具有重要意义。

核电安全级 DCS 系统被称为核电站的“中枢神经”，是保障核反应堆及人员安全的重要系统，其安全等级高、技术难度大、质量要求严格。

2013 年，中核集团核动力院积极响应“核心技术必须自力更生”的号召，主动作为、自筹经费，启动“龙鳞”系统研发工作；2018 年，完成核心技术攻关，成功发布“龙鳞”系统；2019 年，正式启动漳州 1 号项目；今天，在历经 7 年科技攻关和 3 年工程实践后，漳州 1 号机组安全级 DCS 系统成功发运交付现场。

IT之家了解到，漳州核电项目除了迎来首个国产核电安全级 DCS，还将进行新的扩建工程。9 月 13 日，经国务院常务会议审议，决定对已经全面安全评估审查且纳入国家规划的福建漳州核电项目 3、4 号机组予以核准。该项目为厂址规划容量内的二期扩建工程，机型为华龙一号，单台机组额定电功率为 1212MW。