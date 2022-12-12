AMD RX 7900 系列显卡上市：蓝宝石、华擎、华硕、讯景等非公版开启预售，7399 元起

IT之家 12 月 12 日消息，AMD RX 7900 系列显卡现已正式上市，包括 AMD Radeon RX 7900 XTX 和 Radeon RX 7900 XT 两款。

IT之家了解到，华擎、华硕、技嘉、撼讯、蓝宝石、讯景、盈通在内的新品显卡将在 12 月 12 日 22 点-13 日 23:59 分开启首批预售，最低价格与公版相同，7399 元起。

AMD RX 7900 系列规格如下：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。