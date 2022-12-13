谷歌启动 ARCore 地理空间 API 挑战赛，为 AR 应用提供 50000 美元奖金

IT之家 12 月 13 日消息，ARCore 在 2022 年谷歌 I / O 大会上获得了一个地理空间 API（Geospatial API），让开发者更容易将虚拟内容放置在现实世界中。为了鼓励对该 API 的采用，谷歌正在启动 ARCore 地理空间 API 挑战赛。

据谷歌介绍，借助 ARCore Geospatial API，开发者可以远程将内容附加到 Google 街景所涵盖的任何区域，从而打造全球范围的 AR 体验。它使用设备传感器和 GPS 数据检测设备的环境，然后将该环境中易于识别的部分与 Google 的视觉定位系统 (VPS) 提供的定位模型进行匹配，以确定用户设备的确切位置。此 API 还负责将用户的本地坐标与 VPS 中的地理坐标合并，以便在单个坐标系中工作。

谷歌列出的一些使用 Geospatial API 进行开发的用例包括引导用户前往具体地点、打造基于位置的 AR 体验等。

谷歌希望“你使用 ARCore 地理空间 API 创建一个独特的应用程序，有机会赢得 12 个的奖项之一，奖金从 1,000 美元到 12,000 美元不等。”除了导航，示例用例还包括启动摄像头，以确定停放滑板车的位置。

IT之家了解到，第一名将赢得 12,000 美元，第二名 8,000 美元，第三名 5,000 美元。谷歌还将向最佳导航、游戏、本地发现和娱乐作品奖励 5000 美元。五个荣誉奖获得者将获得 1000 美元，谷歌还将对所有获奖者进行宣传。