NASA 局长担心接管推特会分散马斯克精力，SpaceX 总裁称没有什么可担心的

12 月 13 日消息，自从去年 10 月份收购社交媒体推特以来，SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）大部分时间都呆在位于旧金山的推特公司总部。这让美国国家航空航天局（NASA）也很担心马斯克能否顾得过来这么多家公司。当地时间周日 NASA 局长比尔・尼尔森（Bill Nelson）透露，他已经询问过 SpaceX 总裁格温・肖特韦尔（Gwynne Shotwell），马斯克收购推特是否会影响到 SpaceX 的运营以及公司对 NASA 的承诺。

据报道，尼尔森在今年 12 月初问肖特韦尔：“实话告诉我，马斯克对推特的关注会不会影响 SpaceX。”

尼尔森透露，肖特韦尔向他保证，马斯克“没有什么可担心的”。

尼尔森说：“我面带微笑地拥抱了她，因为我知道她是那家公司的负责人。”“她在经营 SpaceX。”

当下，SpaceX 正在与 NASA 合作开展阿尔忒弥斯登月计划，目标是在 2025 年底之前让宇航员重返月球。NASA 已经为马斯克领导的 SpaceX 公司提供几十亿美元的资金。

NASA 局长并不是第一个对马斯克将全身心精力投入推特表示担忧的人。上周有报道称，特斯拉投资者担心马斯克已经“抛弃”了这家电动汽车制造商，转而支持推特。

在过去的几个月时间里，马斯克大部分时间都呆在位于旧金山的推特总部，甚至睡在办公室里。据报道，他还从特斯拉和 SpaceX 等其它公司调来工程师帮助改造推特。

上周四马斯克在推特上写道：“我在继续监督特斯拉和 SpaceX，但那里的团队太好了，通常我不需要做什么。”

马斯克目前对推特的投入主要集中在产品更新以及所谓的“推特内部文件”发布上。

上个月马斯克表示，他正在寻找其他人来运营推特，计划最终减少自己花在公司的时间。