NASA：最晚 2030 年代末送人去火星，SpaceX 星际飞船计划明年实施无人登月

IT之家 12 月 12 日消息，经过 25.5 天的太空之旅后，NASA 猎户座无人飞船已于北京时间凌晨 1 点 40 分左右溅落在加利福尼亚半岛附近的海域中，下一次的 Artemis Ⅱ 将会是载人任务的开端。

美国宇航局局长兼前参议员比尔尼尔森在 Artemis 任务发布会上表示，该机构计划在 2030 年代末之前前往火星，而不是之前业界预计的 2033 年。

前往火星的目标是 Obama 总统所宣布的。当时人们都觉得这一目标应该在 2033 年左右实现，但那是十几年前的事了。 现在，一个更现实的目标是本世纪 30 年代末。但这在很大程度上取决于新技术，以及在太空中维持人类长期生存的能力。其中一个问题就是我们能用多快的速度送宇航员去往火星。因此，我们最终与管理和预算办公室在核热推进和核电力推进研究上取得了共识。我想国会会支持的。新技术将推动我们更快地到达那里。所以这就是为什么我们将目标设定在 30 年底末之前登陆火星的原因，而且我们还要超越（这个目标）。

作为 Artemis 计划的一部分，SpaceX 的星舰是目前 NASA 选择将人类送上月球的唯一交通工具。IT之家了解到，尼尔森还分享了有关 SpaceX 星际飞船以及月球着陆器的重要细节。

我一直在问 Jim Free，他们的星际飞船能否满足每项基准、时间规划，最终得到的答案是肯定的，在某些情况下甚至还会超出预期。我去过博卡奇卡，那里的景象确实值得看一看。你会明白他们是如何将这些星际飞船组装在一起，然后是大型助推器。他们的计划是在那里进行几次试飞。一旦他们有了信心，他们就会把它带到开普敦，等到他们建好开普敦的发射台，就会从现在的发射台进行发射，也就是 39A 发射台的外围。你应该知道，我们正在开发一种新的交通工具，一种新的火箭。你可以预料到会有一些延误，但到目前为止所有项目都是按计划在进行的。 他们的计划是在 2023 年进行无人（登月）着陆，23 年晚些时候，也就是一年之后! 然后在 24 年晚些时候进行载人（登月）着陆。所以失误也是有可能的，毕竟这是一套全新的系统，但他们在其他系统上的表现令人印象深刻。

NASA 阿尔忒弥斯 1 号任务经理迈克尔萨拉芬表示，在往返月球的整个过程中，猎户座的表现比 NASA 工程师最初预期的要好。航天器通过太阳能电池板发电，产生的电力比预期的要多。

▲ 今天早些时候从猎户座返回地球时拍摄到的视角。图源：美国宇航局

《经过 25.5 天的太空之旅后，NASA 猎户座飞船现已重新返回地球》