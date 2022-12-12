马斯克拿推特前安全主管博士论文说事，暗示后者支持不良信息

12 月 12 日消息，当地时间周六社交媒体推特新首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在推文中发布了推特前安全主管约尔・罗斯（Yoel Roth）一篇已发表论文的摘录，暗示罗斯支持虐童行为。

据悉，本周五晚些时候马斯克参加了一次关于反对虐童信息的推特线上活动，并在周六回复一名参与者的推文时表示，“看起来约尔在他的博士论文中支持儿童能够访问不良网络内容。”

罗斯于 2016 年在美国宾夕法尼亚大学完成了博士论文《同性恋数据研究》(Gay Data)，该文根据地理社交网络服务 Grindr 的数据进行相关研究。马斯克发推说，该论文主张儿童能够访问成人互联网服务，并附上了这篇长达 300 页的论文摘要截图。他暗示这位前推特高管支持虐童信息，使得罗斯更容易“无根据的”遭受网暴。

去年 10 月底，当马斯克斥资 440 亿美元刚刚完成对推特的收购时，还对罗斯表示了支持，直到罗斯于 11 月份辞职。

最近几天，马斯克频频通过推特发声，批评推特前高管管理公司的行为。但他的做法已经遭到了一些反对。当马斯克在推文中说推特“多年来拒绝对虐童信息采取行动”时，与马斯克关系友好的前首席执行官杰克・多西（Jack Dorsey）在推特上回应说“这都是假的”。