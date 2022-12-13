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英特尔确认 Meteor Lake-S 将采用 LGA 1851 插槽，最高支持 LPDDR5X-7500 内存

2022/12/13 7:25:07 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 13 日消息，ComputerBase 在英特尔官网代码中发现了一些有关于下一代 Meteor Lake-S 桌面处理器的信息。

据介绍，14 代酷睿 CPU 将基于最新的 LGA 1851 插槽，并验证了新一代处理器对 LPDDR5X-7500 内存的支持。

LGA 1851 Socket

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  • lga1851-mtl-ps-interposer-prototypes-internal-only

Meteor Lake-S

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Arrow Lake-S

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Intel Docs Confirm LGA 1851 Socket For Meteor Lake-S Desktop CPUs & LPDDR5X-7500 Memory Support 3

值得一提的是，新的 LGA 1851 插槽尺寸与 LGA-1700 尺寸完全相同，只不过新插座的 IHS 比以前突出得更高，这可以确保英特尔新的 multi-tile 技术有足够的发挥空间，另一个原因可能是为了避免出现之前的问题，例如英特尔的 Alder Lake 出现过的变形和过热问题。

Intel LGA-1851 插座与 LGA-1700 插座。图片来源：Benchlife

结合之前公布的 PPT 路线图来看，英特尔 Meteor Lake 和 Arrow Lake 桌面处理器将兼容 LGA 1851 插槽。此外，根据列出的信息，我们可以得出结论，14 代酷睿处理器最高将支持 LPDDR5X-7500 内存，而高端的 Arrow Lake CPU 预计将支持 LPDDR5X-8400 规格和 ECC DDR5 UDIMM 和 SO-DIMM 型号的内存。

与第 12 代 Alder Lake 1 相比，英特尔第 13 代 Raptor Lake CPU 在所有内核的延迟方面都有很大改善

从目前已知信息可知，英特尔 14 代 Meteor Lake-S 系列台式机 CPU 的规格相比上一代有所削弱，至少会减少 P 核的数量，不过得益于新工艺、新架构以及全新的小芯片技术，性能肯定是有大幅增长的。

泄露图表中给出的 Meteor Lake-S 阵容包括五种不同的型号，其中最顶级的处理器由 6 个 P 核和 16 个 E 核组合而成，可提供 22 个核心以及 28 个线程。

此外，Meteor Lake CPU 上的 P-Cores 基于全新的 Redwood Cove 架构，而 E-Cores 将采用 Crestmont 设计，而这两个都将带来新的改进和升级。

需要注意是，14 代 Meteor Lake CPU 最高限制为 i7，更高的 i9 似乎只有 Arrow Lake 系列才有，而且由于新的代工策略，Meteor Lake 将集合 Intel 4（CPU）+ 台积电 N5（tGPU）+ 台积电 N6（SoC）工艺，有望在成本方面进行优化。

IT之家了解到，目前曝光的 Meteor Lake-S 名单包括：

  • 22 (6P + 16E) / 4 Xe 内核 /125W TDP

  • 22 (6P + 16E) / 4 Xe 内核 / 65W TDP

  • 22 (6P + 16E) / 4 Xe 内核 / 35W TDP

  • 14 (6P +  8E)  / 4 Xe 内核 / 65W TDP

  • 14 (6P +  8E)  / 4 Xe 内核 / 35W TDP

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关键词：英特尔Meteor Lake

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