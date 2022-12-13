马斯克 57 亿美元的“慈善秘密”曝光：资金流向自家慈善基金会

12 月 13 日消息，2021 年底，埃隆・马斯克（Elon Musk）曾将价值 57 亿美元的特斯拉股票捐赠给某慈善组织，从而引发关注。最新税务申报文件显示，这笔捐赠的目标原来是其自家基金会，使其立即成为美国最大的基金会之一。

文件显示，截至 2021 年底，马斯克基金会共持有 94 亿美元资产。该基金会去年向非营利组织捐赠了约 1.6 亿美元，这是其迄今为止捐赠最多的年份。

在此期间，马斯克最大数额的单笔捐赠是向孟菲斯的圣裘德儿童研究医院捐赠 5500 万美元善款，其次是向 X 奖基金会（X Prize Foundation）捐赠 5400 万美元。马斯克曾在 2021 年与该基金会合作，为碳减排项目设立了单独的奖项。

税务申报文件中列出的其他捐赠显示，马斯克还兑现了自己的承诺，即向得克萨斯州布朗斯维尔附近地区的学区和非营利组织捐赠，该地区靠近其位于博卡奇卡的 SpaceX 航天港。

根据彭博亿万富翁指数，现年 51 岁的马斯克目前个人财富为 1676 亿美元。在新冠肺炎疫情暴发期间，他将包括特斯拉在内的企业总部从加州迁至得克萨斯州，家族慈善基金会也随之迁移。

马斯克基金会的纳税申报单上显示，马斯克、其财务顾问贾里德・伯查尔（Jared Birchall）和玛蒂尔达・西蒙（Matilda Simon）为该基金会董事，但文件中没有列出其他员工。

美国最大的基金会是比尔和梅琳达・盖茨基金会，截至 2021 年底，该基金会的资产接近 550 亿美元。据其发言人透露，盖茨基金会去年发放了约 62 亿美元赠款。

2021 年 11 月，在欲将价值 57 亿美元特斯拉股票捐赠给慈善机构时，马斯克与伯尼・桑德斯 (Bernie Sanders) 和伊丽莎白・沃伦 (Elizabeth Warren) 等政界人士就不平等和拟议中的“富人税”发生了争执。当时，他并未透露这笔钱的捐赠目标。

大额慈善捐款有助于减少马斯克所说的“美国历史上最大税单”。在他完成一系列价值超过 160 亿美元的股票出售 (其中大部分是行权近 2300 万份期权奖励) 几天前，这位特斯拉首席执行官在推特上写道，他当年将支付超过 110 亿美元的税款。

今年早些时候，几个获得捐赠的机构表示，他们在马斯克基金会的主要联系人是伊戈尔・库尔加诺夫（Igor Kurganov），他是一名职业扑克玩家出身的慈善家，活跃在所谓的“有效利他主义”领域。

然而，几乎没有明显的迹象表明，这种有效利他主义影响了马斯克的捐赠行为。有效利他主义是一种哲学运动，试图通过谨慎花钱解决问题来产生最大的影响。萨姆・班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）大力推动了这一事业，但他的加密货币交易所 FTX 上个月宣布破产。

马斯克基金会还曾向“未来生活研究所”捐赠了 400 万美元，后者专注于降低人工智能（AI）和生物技术的风险，它们都是有效利他主义者希望解决的首要问题。马斯克和美国影星摩根・弗里曼（Morgan Freeman）是该非营利性组织的顾问。