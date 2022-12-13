因拒付近 20 万美元包机款，私人飞机公司起诉推特

12 月 13 日消息，当地时间上周五，一家私人飞机公司起诉埃隆・马斯克（Elon Musk）领导的社交媒体推特，称公司违反合同，一直拖着未支付两次航班的费用，总额近 20 万美元。

私人飞机服务集团 (PJS) 表示，推特前首席营销官莱斯利・伯兰 (Leslie Berland) 于今年 10 月 26 日和 10 月 27 日分别使用了从新泽西到旧金山的两次包机服务。当时马斯克斥资 440 亿美元收购推特的交易即将画上句号，伯兰因为此事订下 PJS 的包机。10 月 26 日，马斯克造访推特位于旧金山的总部，并在第二天完成收购公司的交易。据报道，去年 11 月份，马斯克解雇了约一半的推特员工，伯兰也在此列。随后付款一事就不了了之。

PJS 不得不向美国新罕布什尔州地方法院提起诉讼。这家私人飞机公司在诉讼中表示，两名推特员工通过电子邮件和短信预订了伯兰从新泽西飞往旧金山的往返机票。PJS 后来在 11 月初向推特推送了两次航班的账单，但称推特从未付款。

推特全球战略采购主管马蒂・奥尼尔（Marty O'Neill）于 11 月 16 日向 PJS 发了一封电子邮件，称“推特不会对这些费用负责”，因为根据起诉书，“只有公司指定代表”才能通过 PJS 预订包机服务。

诉讼称，推特和 PJS 在 2020 年签署了一项协议，要求推特通过“指定代表”向航空公司预订航班服务，但公司“并不总是遵循这一流程”，过去曾允许非指定代表范围内的推特员工预订航班。PJS 表示，推特违反合同，“在 PJS 有理由相信的情况下”拒绝付款。

诉讼称，推特员工泰勒・德洛伦佐 (Taylor DeLorenzo) 预订了其中一趟航班，去年 11 月份他曾回复奥尼尔的电子邮件，称时任首席执行官帕拉格・阿格拉瓦尔 (Parag Agrawal) 授权他预订航班。

诉状称，德洛伦佐在电子邮件中写道：“收购交易完成的那一周，情况非常紧急，伯兰是推特与马斯克直接联络的主要人员。”

诉状称，奥尼尔回复了德洛伦佐的电子邮件，称他“再怎么强调也改变不了公司新管理层对这件事的既定看法”。

这并不是马斯克上任以来推特第一次拒绝支付账单。上个月有报道称，推特一些供应商被拖欠数百万美元的款项。马斯克的工作人员表示，公司不打算为这些服务付费，因为这些服务是由前公司管理层而不是马斯克授权的。

最近几个月，马斯克采取了多项削减推特运营成本的措施，不仅有裁员，还有取消免费午餐以及网上拍卖办公设备。马斯克甚至提出了公司破产的想法，警告说“未来的经济前景很可怕”。