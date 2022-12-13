微软宣布 Xbox Series S 海外限时降价 50 美元 / 50 英镑

IT之家 12 月 13 日消息，微软最近宣布旗下 XSX|S 第一方游戏价格从 60 美元提高到 70 美元，不过要等到圣诞节假期之后才会施行。

微软现宣布，从今天到 12 月 24 日，Xbox Series S 在所有零售商处的建议零售价将降低 50 英镑 / 50 美元，调至 199.99 英镑 / 199.99 美元（约 1396 元人民币）。据悉，此次优惠是该机自 2020 年上市以来最长的一次持续降价。

IT之家曾报道，微软上周宣布，从明年开始，Xbox Game Studios 旗下主要游戏如《极限竞速》系列、《血色降临》和 《星空》在美国的发售价格上调至 69.99 美元。

微软 Xbox 游戏部门主管 Phil Spencer 表示，未来 Xbox 游戏机、游戏和 / 或订阅价格都可能会上涨。

“我认为在某个时候我们将不得不提高某些东西的价格，”斯宾塞称，“但在假期来临之际，我们认为维持现有价格很重要。”

他表示：“我们限制可以保证我们的游戏机价格稳定，我们的游戏 [...] 和我们的订阅价格稳定，但我不认为我们能够永远保持这样。我觉得某些时候我们将不得不提高某些东西的价格。”