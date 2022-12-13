英特尔祝贺小米迷你主机发布：双方基于 NUC 方案共创，对多个方面进行打磨

IT之家 12 月 13 日消息，12 月 11 日小米发布了旗下首台桌面电脑主机 —— 小米迷你主机，仅手掌大小，首发价 3699 元。不少网友表示，这款主机很像英特尔的迷你主机 NUC，只是体积更小一些。实际上小米官方也提及了，这款产品是与英特尔深度合作打造，耗时 5 个月调校。

昨晚，英特尔中国官微祝贺小米迷你主机成功发布，称：“数月以来，双方团队基于英特尔 nuc 方案对产品进行了更深度的共创，在产品的天线通讯能力、性能调校、噪音表现以及发热等方面进行打磨，最终实现了性能和功耗的良好平衡。我们期待双方的合作可以为消费者带来更多样化的选择，让更多消费者接触并喜爱上迷你桌面主机产品。”

配置方面，小米迷你主机采用 Intel 12 代酷睿 i5-1240P 处理器，4+8 12 核心 16 线程，最高睿频 4.4GHz，集成 80 个单元的 Xe 核芯显卡，标准基础功耗 28W，号称“性能可满足家庭场景 99% 的使用需求”。整机性能释放可以稳定在 40W，而且支持 7×24 小时不间断稳定运行。存储标配 16GB DDR4-3200 双通道内存、M.2 512GB PCIe 4.0 SSD，最大可升级 32GB 内存、4TB SSD，还可以安装第二块 SSD。

IT之家了解到，小米迷你主机无内存 / 硬盘准系统版本只要 2799 元，16GB+512GB 版本 3999 元，12 月 14 日 24 点前首发价 3699 元。与小米主机相似配置的 Inte NUC（12 代酷睿 i5-1240P、16GB 内存、500GB 硬盘）价格为 3999 元。