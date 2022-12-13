济南发布元宇宙创新发展行动计划，试点示范项目最高补助 100 万

IT之家 12 月 13 日消息，据山东省济南市政府官网，其 12 月 10 日发布《济南市促进元宇宙产业创新发展行动计划（2022—2025 年）》，试点示范项目最高补助 100 万。

《行动计划》称，“元宇宙”是人类运用数字技术构建的，由现实世界映射或超越现实世界，可与现实世界交互的虚拟世界，具有虚实交互、跨界融合、叠加倍增的基本特征，有广阔的应用空间和巨大的发展潜力，已成为数字经济竞争的关键赛道。

文件提出，济南要在生产制造、智慧城市、文化旅游、教育培训、医疗健康等领域开发一批全国领先的元宇宙应用场景，打造 30 个以上元宇宙创新应用试点示范项目；打造一批创新中心、应用技术支撑平台、内容集成开发平台等元宇宙高能级创新平台，建设全国领先的元宇宙算力和网络基础设施，培育一批元宇宙产业人才。

文件提到，到 2025 年，培育 100 家以上元宇宙企业，建设一批元宇宙产业集聚区，元宇宙相关产业规模达到千亿级。要面向重点应用领域，遴选一批高价值的元宇宙创新产品、解决方案和示范项目，对入选新型智慧城市试点示范的项目，按照项目实际投资额的 10% 给予补助，最高补助 100 万元。