奥迪开始使用 AI 技术设计轮圈，激发设计师灵感

IT之家 12 月 13 日消息，“重新发明车轮？”这是奥迪在其新闻稿中关于该公司正在使用的一项新技术的开场白。当然，奥迪并不是在试验新的车轮形状。在可预见的未来，车轮将保持圆形形状，但它们的设计方式可能会有所不同，至少对奥迪来说是如此。

奥迪方面表示，其在位于英戈尔施塔特的奥迪设计工作室首次使用了 AI 参与工作。奥迪使用内部开发的名为 FelGAN 的技术，让奥迪设计师可以从人工智能的轮圈设计中获取灵感。

使用奥迪 FelGAN 的 AI 设计的轮圈

IT之家了解到，FelGAN 是德语“边缘”（Felge）和“GAN”的组合词，后者代表生成对抗网络。GAN 是一种特殊形式的自学计算机程序，在 “训练阶段”使用两种算法作为对手进行竞争，两种算法都被设计为从错误中学习并不断改进。通过这个过程，其中一个算法将使创作“非常具有欺骗性，甚至人眼都无法或只能勉强将其与真实照片区分开来”。

人工智能设计的轮圈将作为设计师的灵感来源，轮圈设计团队可进行大量的演算，设计人员可以对颜色、形状、表面结构和其它参数进行模拟试验。

这个新的设计过程并不完全依赖人工智能的想法，奥迪设计师也可以向该程序提供他们自己的设计和照片，将它们添加到虚拟实验中。这个设计过程的最后一步是通过生产车轮的原型将虚拟设计变成有形的东西，采用塑料或铝制材质，使用高科技铣床制作。

奥迪方面表示，AI 的参与为工作带来了更多可能，也进一步提升了工作效率。同时，奥迪也致力于成为一家数据驱动型公司。未来，FelGAN 将扩展为一个全面的人工智能设计平台，将为其它部门的设计师带来更多灵感来源。