Win11 学院：如何启用 Windows11 隐藏的 6 款教育主题

IT之家 12 月 13 日消息，微软在 Win11 22H2 功能更新中引入了 6 款教育主题。由于这些主题是面向教育工作者和学生而设计的，因此在默认情况下普通用户是无法显示的，但是可以通过注册表方式启用。

这六个教育主题包括预设壁纸、主题色和相关设置。请注意，这六个主题并不是教育性质的。在 Windows 11 设备上启用后，可以看到 6 张壁纸：

IT之家网友可以根据以下步骤启用：

1. 打开开始，输入 regedit，进入注册表编辑器

2. 在地址栏上复制输入：“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device”路径，点击跳转。用户也可以手动打开相应路径。

3. 右键“device”，选择“新建”-》“项”

4. 将其命名为“Education”

5. 右键“Education”，选择“新建”-》“Dword (32-bit) 值”

6. 将其命名为“EnableEduThemes”

7. 双击然后将其设置为“1”

8. 重启 PC

用户下次登录之后，这 6 个教育主题就会自动下载，整个过程根据设备和网速可能需要几分钟时间。要查看这些主题，请右键单击桌面并选择 "个性化"。在 "个性化设置" 屏幕上选择 "主题"，在那里你会发现新的主题。主题提供了浅色和深色两个版本。