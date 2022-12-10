可定制微软 Win11 开始菜单和任务栏，Start11 1.36 稳定版于今天正式发布

IT之家 12 月 10 日消息，Start11 1.36 稳定版于今天正式发布。本次更新并未引入任何新的功能，只是修复了大量此前版本中发现的 BUG，优化了软件的稳定性以及增强了现有功能。
Start11 1.36 稳定版重点改善了和 WindowsBlinds 11 应用的兼容性，提供了更一致的使用体验。另一个值得关注的变化是改进了启动过程，可以修复系统重启后的视觉故障，以及在浅色或深色模式下调整 Windows 11 的各项 UI 元素。
IT之家了解到，这是一款允许用户定制 Windows“开始”菜单和任务栏的程序。与以前版本的 StartX 产品一样，Start11 允许用户恢复“开始”菜单，使其像以前版本的 Windows 一样，并定制和增强其功能。
用户可以通过 Stardock 官网或者应用中的“About”页面下载 Start11 1.36。此次更新对所有现有客户都是免费的，新客户可以在官方网站或 Steam 上以 5.99 美元的价格购买 Start11（有 30 天的免费试用）。
以下是 Start11 1.36 稳定版的更新日志：
修复了操作系统的任务栏最小宽度条目存在错误数据，导致任务栏按钮非常小的问题。
修复了在 Windows 10 风格中，如果没有组的存在，将图标从左边拖到右边时可能出现崩溃情况。
进一步改善了和 WB 的兼容性。
修复了当皮肤没有从任务栏偏移时，无法在 Win10 / Win11 风格下正确工作的问题。
修复了带有动画开始菜单的 WB 皮肤问题。
修复在 Win10 风格时，快捷方式的自定义图片的偏离-1 剪裁问题。
修复了 Win11 上 WB 的两行任务栏不对的问题。
修正当使用 WB 主题时，当使用不使用任务栏模糊的主题时，任务栏有一个实心的背景，在此指出。
改善了对 WindowBlinds 11 的兼容性。
修复了任务栏缩略图可能错位的其余情况。
修复了在 22H2 上有时不能调整任务栏大小的问题。
修复了在 22H2 上使用单行任务栏的增强型任务栏时，小任务栏和系统托盘图标被切成一排而不是两排的问题。
优化了 Start11 的启动速度
修复了 22H2 上的系统托盘图标在少数情况下不能重新绘制其下 / 网络 + 声音图标背景的问题。
修复了拖动任务栏按钮的问题，如果你离开任务栏区域，那么它就会在插入点之间跳跃，不允许任何拖动成功。
修复了与 WB11 一起使用时发现的资源泄漏问题。
调整了参与 Cortana 模式，以解决一个潜在的问题，即如果你在开始菜单之前打开 Cortana，它并不总是参与。
修改了 Win11 菜单，如果你禁用 Start11 搜索，搜索栏将默认消失，但也会跟随显示 / 隐藏该栏的选项
对 Win7 皮肤中的搜索模式进行调整，使其成为轻型模式
改为 Start11 运行，希望能解决一些用户在边缘情况下关机时的 PowerShell 问题。
这一变化可能会影响对第三方应用程序的支持，这些应用程序可以启动 Start11，如 DisplayFusion。它应该能正确地检测到这一点，但如果不是在 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Stardock\Start8\Start8.ini\Start8 中添加一个类型为字符串、值为 "1" 的注册表键，称为 AllowThirdPartyTaskbars，则应恢复到旧系统。
修复了重新着色的开始菜单纹理使用操作系统的重点颜色在颜色变化时不刷新的问题。
当任务栏位于屏幕顶部时，新的 Win11 任务栏（insider dev / Beta）的图标溢出（隐藏图标）现在可以正确显示。
当允许 Start11 通过存储在 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics 的操作系统注册密钥 MinWidth 增强任务栏时，增加了对任务栏按钮尺寸设置的支持（除非空间不足），与 Win10 不同的是，这将正确缩放 dpi，允许在具有不同缩放系数的多个显示器上保持一致。
调整了在深色任务栏模式下的退出 / 关机菜单，以使用深色菜单而不是光明菜单。
调整以解决 22H2 中任务栏的线条在深色模式下过于透明的问题。
调整了 Win11 22H2 在深色模式下的默认任务栏透明度，因为默认情况下，任务栏的透明度略微过高。
解决了在 Win10 菜单中改变自定义图标（或 Win11 菜单中的自定义图片）时，如果你在菜单上移动鼠标，就会出现崩溃。
修复了一个问题，即应用程序中标题栏标题的过度变化会引发任务栏的过度刷新，导致启用了增强型任务栏的任务栏出现滞后问题。
解决了在一个词中搜索超过 31 个字符时的崩溃问题。
将两个或更多的项目拖入菜单中的 Win11 组，不再导致诉诸于将最新的项目放在最左边。
解决了组合任务栏按钮上的进度条不总是正确显示的问题。
解决了在 Win10/11 菜单模式下，一些钉住的快捷方式（从操作系统菜单中导入）在右键单击时不显示跳转列表的问题
解决了无法从搜索中把 steam 应用固定到 win7 / modern 菜单的问题
当在 22H2 上使用居中的任务栏模式时，任务栏搜索小预览在初始显示时短暂停顿后应正确地重新定位自己。
WB 皮肤现在应该支持对启动菜单背景的模糊处理（Win7 / modern）。可能需要 WB 11 Beta 2
Win10/11 风格的所有程序列表现在尊重文件夹的图标设置，而不是使用默认图标。
当在 Windows 11 上使用增强型任务栏时，任务栏缩略图弹出窗口在单个应用程序拥有大量窗口的情况下将不再部分离开屏幕。
在中央模式下使用增强型任务栏时，对缩略图弹出窗口的定位进行了调整。
解决了在 Win11 中使用增强型任务栏的中心模式时，无法右键单击任务栏前 50 像素的问题。
修复了启用 WFX 开始菜单动画时的双倍动画问题（要使用必须先在 Start11 中禁用 Start11 动画）。