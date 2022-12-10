可定制微软 Win11 开始菜单和任务栏，Start11 1.36 稳定版于今天正式发布

IT之家 12 月 10 日消息，Start11 1.36 稳定版于今天正式发布。本次更新并未引入任何新的功能，只是修复了大量此前版本中发现的 BUG，优化了软件的稳定性以及增强了现有功能。

Start11 1.36 稳定版重点改善了和 WindowsBlinds 11 应用的兼容性，提供了更一致的使用体验。另一个值得关注的变化是改进了启动过程，可以修复系统重启后的视觉故障，以及在浅色或深色模式下调整 Windows 11 的各项 UI 元素。

IT之家了解到，这是一款允许用户定制 Windows“开始”菜单和任务栏的程序。与以前版本的 StartX 产品一样，Start11 允许用户恢复“开始”菜单，使其像以前版本的 Windows 一样，并定制和增强其功能。

用户可以通过 Stardock 官网或者应用中的“About”页面下载 Start11 1.36。此次更新对所有现有客户都是免费的，新客户可以在官方网站或 Steam 上以 5.99 美元的价格购买 Start11（有 30 天的免费试用）。

以下是 Start11 1.36 稳定版的更新日志：