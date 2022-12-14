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3999 元起，小米 13 / Pro 今日首销：搭载高通骁龙 8 Gen 2，一直一曲双旗舰

2022/12/14 7:51:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 14 日消息，小米 13 将会在今天上午 10 点正式迎来首销，3999 元起。

小米 13 ：

  • 8+128GB：3999 元

  • 8+256GB：4299 元

  • 12+256GB：4599 元

  • 12+512GB：4999 元

小米 13 Pro ：

  • 8+128GB 4999 元

  • 8+256GB 5399 元

  • 12+256GB 5799 元

  • 12+512GB 6299 元

小米 13 Pro 搭载了高通骁龙 8 Gen 2 移动平台，LPDDR5X 内存（8533Mbps）、UFS 4.0 闪存（3.5GB / s，128GB 版为 2.2GB / s），采用了 3400mm² VC 均热板，内置 4820mAh 电池，支持 120W 有线快充（疾速 19 分钟充满 / 常温 24 分钟充满）、50W Pro 无线快充（36 分钟充满）、10W 无线反充，DOU 续航 1.29 天，内置澎湃 G1 电池管理芯片、澎湃 P1 快充芯片。
显示方面，该机采用了一块 6.73 英寸 3200×1440 分辨率的三星 E6 OLED 双曲面屏，支持 120Hz VRR 无级可变刷新率（1-120Hz LTPO）、1920Hz PWM 调光、10bit 色深，全屏最高亮度 1200nit、局部激发亮度 1900nit，覆盖康宁大猩猩 Victus 保护玻璃，支持小米超动态显示，支持 HDR 10、HDR 10+、杜比视界、HLG 显示，通过 SGS 护眼认证，前后双光感。

影像方面：该机前置采用了 32MP（豪威 OV32C），后置 1 英寸 50MP 的索尼 IMX989 主摄（OIS）+ 50MP 超广角（三星 S5KJN1）+50MP 长焦（三星 S5KJN1，浮动对焦镜组，OIS，最近 10cm 对焦），徕卡双画质均升级为 P3 广色域，支持 4K60fps、8K24fps 视频、4K 10bit 杜比视界 HDR 视频拍摄。

其他方面：该机提供陶瓷版和素皮版以及 4 款配色，前者厚 8.38mm，重 229g，素皮版厚 8.7mm，重 210g，采用高亮铝合金中框，支持 IP68 防尘防水、5G 双卡双通、NFC（新增多品牌数字车钥匙）、红外遥控、X 轴线性马达（CyberEngine），Wi-Fi 6 增强版（配合新路由可支持双 WLAN 5GHz+5GHz，峰值 4.3Gbps）。

基础款的小米 13 更像是一款“小屏旗舰”，核心配置基本相同，它采用了 6.36 英寸 2400×1080 三星 E6 OLED 柔性直屏（左右上 1.61mm，下巴 1.81mm，93.3% 屏占比）。

这块屏幕支持 120Hz 刷新率，全屏最高亮度 1200nit、局部激发亮度 1900nit，支持小米超动态显示，支持全亮度 DC 调光，前后双光感、HDR 10、HDR 10+、杜比视界、HLG 显示等，还通过了 SGS 护眼认证。

影像方面，该机前置 32MP（豪威 OV32C），后置 50MP 主摄（索尼 IMX800，1/1.49 英寸，OIS）+ 12MP 超广角（豪威 OV13B10）+10MP 长焦（三星 S5K3K1，OIS）。

此外，该机内置了 4500mAh 电池，支持 67W 有线快充（38 分钟充满）、50W 无线快充（48 分钟充满）、10W 无线反充，DOU 续航 1.37 天。

IT之家了解到，小米 13 提供了黑色、白色、旷野绿、远山蓝（科技纳米皮）4 款配色，玻璃版厚 7.98mm，重 189g，素皮版厚 8.1mm，重 185g，其他方面基本相同。

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关键词：小米 13

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