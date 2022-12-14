波兰司机吐槽特斯拉 Semi 驾驶舱设计反人类：一辆非常愚蠢的卡车

12 月 14 日消息，本月初美国电动汽车制造商特斯拉召开发布会，交付了首批 Semi 电动重型卡车。公司首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）声称，Semi 电动重卡单次续航能跑 800 公里，比柴油卡车的经济性更好，还充分考虑了卡车司机的需求。但最近一名波兰卡车司机在社交媒体推特上讨论了 Semi 电动重卡的实用性，认为这是“一辆非常愚蠢的卡车”。

托马茨・奥利西奇（Tomasz Orynski）从驾驶舱角度分析了 Semi 电动重卡的实用性。虽然特斯拉声称，这款车是“围绕司机打造的”，但奥利西奇举了几个例子，说明这种说法完全是无稽之谈。

奥利西奇先是认为 Semi 中置的驾驶座位完全是浪费空间，其更适用于迈凯轮 F1 超级跑车，但并不适用于卡车。

他表示，驾驶座位居中放置让司机观察前方道路和超车都更困难。因为卡车车体本身就很宽，在双向道路上行驶时，司机靠一侧坐更容易观察前方路况和对向行驶而来的车辆。如果司机坐在驾驶舱的正中间，离车道边缘就很远，反而不好观察前方交通和路况。

此外，卡车司机在运送货物进出工厂时需要与门卫交流，处理文件；在经过道路收费站时需要支付过路费。但由于 Semi 电动重卡并没有可以打开的车窗，司机必须从驾驶座位上站起身来，打开车门处理各种事情，即便在寒冷的冬季也是如此。

奥利西奇谈到寒冷的天气时还抱怨，Semi 的车门设置在驾驶舱后部也是一个败笔。他说，相比于传统卡车的车门直通驾驶位，Semi 的设计让司机上车后总要走几步才能坐下来。如果司机在冬季穿着泥泞鞋子的话，这样做会把驾驶舱内部弄得一团糟。为了不弄脏 Semi 的驾驶舱，司机可能不得不脱下鞋子，光脚在驾驶舱里走。

另外，Semi 电动重卡还没法放床，奥利西奇认为这是电动卡车的另一个缺陷。由于 Semi 电动重卡将车门设计在驾驶舱后部，因为驾驶位后面就没法放床。另一种选择是将床吊在卡车前挡玻璃上方。或许 Semi 电动重卡并不是为长途行车设计的，但奥利西奇说，开夜车的人都知道躺下小憩一会对保持安全驾驶非常有帮助。

奥利西奇也不喜欢 Semi 驾驶舱里设置的各种大屏幕。根据他的说法，“平板电脑根本不是为车辆行驶设计的。”奥利西奇认为，司机需要卡车有更多物理按钮，这样就可以在眼睛不离开路面的情况下摸到。他还抱怨各种屏幕反光太多，甚至在黑暗模式下也会发光，这很不适合夜间驾驶车辆。

奥利西奇对 Semi 的后视镜也极不满意。由于驾驶座位处于驾驶舱正中央，而且驾驶舱前部更窄，特斯拉不得不把车身两侧的后视镜放在非常长的支架上。这样一来，如果后视镜脏了，司机就很难清洁。

最后，奥利西奇对特斯拉似乎特别引以为傲的前挡风玻璃倾斜、子弹头形状的驾驶舱也很不满意。奥利西奇表示，尽管这更符合空气动力学，但冬季时更容易积雪。他说，冬季清理小型车前挡上的积雪都很困难，更不用说要清理距地三米高玻璃表面的积雪，而传统卡车上的垂直挡风玻璃就没有这个问题。此外在夏季，倾斜的挡风玻璃会让车内温度更高。

虽然特斯拉的投资者会说这种观点只是一家之言，但很多卡车司机对 Semi 电动重卡也有类似的看法。他们还尤其担心给卡车充电的时间会超过 5 分钟。