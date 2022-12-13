因“虚假宣传”，特斯拉被勒令免费升级用户车辆的自动驾驶电脑

IT之家 12 月 13 日消息，法官已下令特斯拉免费升级用户车辆的自动驾驶电脑，以便他们可以订阅特斯拉的完全自动驾驶服务，而无需支付额外费用。

特斯拉此前曾声称，其自 2016 年以来生产的所有车辆都具备“全部所需的硬件”，可以通过未来的软件更新支持自动驾驶。不过特斯拉尚未兑现这一承诺，而且该公司实际上不得不升级 2016 年以来生产的车辆的硬件，其中包括运行自动驾驶软件的车载电脑，新电脑被称为 Hardware 3.0 或 FSD 电脑。

为了兑现其 2016 年的承诺，即今后生产的车辆将有“全部所需的硬件”来实现自动驾驶，特斯拉向订购完全自动驾驶包的车主提供了免费的电脑升级，消除了人们对需要更新硬件以实现自动驾驶的担忧。

然而，去年当特斯拉推出每月 199 美元的完全自动驾驶（FSD）套餐时，情况变得复杂起来。对于没有加装完全自动驾驶电脑的车主来说，特斯拉要求他们先支付 1500 美元（后来降至 1000 美元）来获得该电脑，然后才能订阅 FSD 套餐。

这似乎违背了特斯拉的承诺，即如果需要，可以免费升级硬件，以实现自 2016 年以来承诺的自动驾驶能力。

IT之家了解到，特斯拉 Model 3 车主伊恩-乔丹 (Ian Jordan) 在向特斯拉提出解决问题的要求被忽视后，决定将他的投诉提交到华盛顿州的小额索赔法庭。他的 Model 3 使用的是 Hardware 2.5 电脑，特斯拉想向他收取 1000 美元的费用，让他升级到新电脑，然后再订购 FSD。乔丹在小额索赔法院对这项收费提出质疑。

特斯拉最终没有出面为自己辩护，所以乔丹赢了。但是，法官的裁决仍然很有意思，其在该案的结论中称特斯拉在“虚假宣传”。

乔丹还就他的另一辆配备了原版 MCU1 媒体单元的特斯拉汽车的功能损失向特斯拉提出了单独索赔。尽管它还在保修期内，但特斯拉说它无法解决这个问题，而是建议付费升级到新一代的媒体电脑（MCU2）。

法官认为这是违反保修的行为，并命令特斯拉向乔丹支付 1657.5 美元 —— 升级到新电脑的费用。他甚至下令赔偿特斯拉 500 美元，以补偿阉割 AM 收音机的损失，因为特斯拉升级到新电脑而不是恢复原电脑的功能的解决方案导致了 AM 收音机被砍掉，因为 MCU 2 电脑阉割了收音机功能，后来特斯拉又单独推出了收音机升级功能，收费 500 美元。

乔丹告诉 Electrek，特斯拉很快就支付了法院判决的赔偿款。