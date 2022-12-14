汽车变身游戏机：特斯拉正式上线 Steam 游戏平台，可畅玩 3A 大作

IT之家 12 月 14 日消息，特斯拉已经为其 Model S 和 Model X 电动汽车上线了 Steam 平台，现在可以玩成千上万的游戏，官方发布的宣传视频显示，现在可以通过 Steam 在特斯拉汽车中玩《赛博朋克 2077》。

在过去几年中，特斯拉一直在大力投资将视频游戏整合到其车载娱乐系统中，特斯拉在今年早些时候称计划在其车辆中整合 Valve 的 Steam（一个在线视频游戏商店和分销平台）时，还是让很多人感到惊讶。

Steam 提供了一个庞大的视频游戏库，将其整合到特斯拉的电动汽车中，将使特斯拉车内可玩的游戏大幅增加。

7 月，特斯拉首席执行官埃隆-马斯克说，特斯拉应该在 8 月前发布一个整合 Steam 的演示，虽然再次没有兑现承诺，但马斯克重申了将视频游戏库整合到特斯拉汽车中的计划。

今天，特斯拉为北美 Model S 和 Model X 推出了 Steam 测试版，作为其“假日更新”的一部分。特斯拉假日更新适用于大多数特斯拉汽车，但 Steam 只适用于过去两年生产的新的 Model S 和 Model X，这是因为特斯拉的两款旗舰车型配备了为视频游戏设计的更强大的娱乐电脑，高达 10 teraflops 的处理能力使其与当今最新的游戏机相媲美。

同时，特斯拉车机兼容无线控制手柄，在任意座椅位置都可畅享游戏，包括《巫师 3：狂猎》《辐射：避难所》、《赛博朋克 2077》等 3A 大作。

Videocardz 将其规格与现有的最新一代游戏机进行了比较：

IT之家了解到，特斯拉在西雅图有一个从事视频游戏的软件工程师团队，而且计划最近开始在奥斯汀建立一个类似的团队。该汽车制造商认为，随着自动驾驶的出现，包括视频游戏在内的娱乐活动将在车内变得更加重要。

附特斯拉假日更新（ 2022.44.25 ）其它内容：

-新增 Apple Music 支持，提供更多的曲目资源。

-在爱犬模式或者哨兵模式下，可以通过特斯拉 App 来查看车内摄像头图像。

-可以定时开启车辆灯光秀，或者在多辆车之间同步开启灯光秀。

-在空调设置为自动的情况下，依然可以设置风速的档位。

-支持 myQ 车库门开启系统。

-在自动变道之后，可以自动关闭转向灯。

-新增了麻将连连看游戏。

-在移动设备连接车机的情况下，当把来电音频转移到汽车音响时，可以进行确认。

-通讯录查找功能。

-媒体播放按钮更靠近驾驶员一侧，以便于控制。

-通过 App 进行远程放屁整蛊。

-在 Autopilot 状态下，可以一直在虚拟视图中显示彩虹道路。