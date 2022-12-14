FTX 创始人被捕后保释遭拒，巴哈马法官称羁押至明年 2 月

北京时间 12 月 14 日早间消息，据报道，当地时间周一，FTX 创始人萨姆・班克曼-弗里德因欺诈指控在巴哈马被捕，巴哈马一名地方法官在当地时间周二举行的听证会上拒绝了他的保释请求。

法官表示，这位加密货币交易平台的前首席执行官和创始人存在潜逃风险，因此将他继续羁押至明年 2 月。

法官表示，本周应美国官员的要求拘留了班克曼-弗里德。当日公布的一份美国联邦刑事起诉书指控班克曼-弗里德多项罪名，包括电信欺诈、洗钱和违反竞选经费规定。

美国证券交易委员会还对班克曼-弗里德提起民事诉讼，指控他欺骗投资者并欺骗客户。

据报道，班克曼-弗里德在法庭上表示，他可以反对被引渡回美国。巴哈马检察官要求，如果他这样做，就拒绝他的保释要求。

上个月，加密货币交易所 FTX 在面临数十亿美元的流动资金紧缩后申请破产，班克曼-弗里德辞去了首席执行官一职。纽约南区检察官指控班克曼-弗里德自公司成立以来就对投资者撒谎，并滥用客户资金。

FTX 新任首席执行官约翰・J・雷三世 (John J. Ray III) 周二在美国众议院金融服务委员会的听证会上作证称，在班克曼-弗里德的领导下，该公司的金融交易“没有任何记录”。