欧盟出手重击苹果“围墙花园”，“苹果税”会消失吗

北京时间 12 月 14 日早间消息，据报道，在过去 15 年的时间里，苹果已经掌控了 iOS 生态的方方面面，无论是用户在 iPhone 和 iPad 上安装的应用、屏幕界面，还是可以使用的支付系统。

苹果一直声称，为了帮助用户获得良好的体验，防止病毒和恶意软件，同时保护用户的隐私，这种所谓“围墙花园”的策略是必要的。苹果创始人史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）本人就是这一策略的坚定支持者，据称他当年甚至不愿在 iPhone 上引入 App Store 和第三方软件。

然而，欧洲新颁布的《数字市场法案》将迫使苹果在 2024 年之前放弃对开发者和 iPhone 的“垄断性”控制。欧洲监管机构的胜利也意味着，苹果严密控制的生态出现了到目前为止最大的漏洞。

欧盟的新法律针对平台型的大型科技公司，这些平台在企业和用户之间充当“看门人”的角色。这些平台也包括所有的应用商店提供商，除苹果 App Store 之外还有谷歌 Play 商店等。根据媒体报道，苹果正在制定计划，以确保对新法律的合规。预计相关的更新最快将出现在 2023 年 9 月发布的 iOS 17 中。

这对苹果来说将是全新的情况。以往，一些国家也制定了法律，以限制苹果对 App Store 的控制，但苹果在合规方面做的并不完美。例如，荷兰和韩国的监管机构就与苹果发生了冲突，但到目前为止苹果几乎没有改变在这些国家的业务经营方式。

接下来，如果苹果做出相应的调整，那么其“围墙花园”的策略可能会受到终极考验。人们将看到苹果平台开放之后的实际效果。

绕开 App Store 安装应用

目前，除非用户操作 iPhone 的基础软件，绕开苹果的限制，否则不可能在 App Store 之外下载软件和应用。这种做法也被称作“侧载”（sideloading）。

苹果长期以来一直坚称，允许用户绕开 App Store 安装应用将破坏 iOS 平台的安全性，并使用户暴露在互联网的各种风险之下。与此同时，批评者认为，相比于促进竞争、给用户带来更多选择等好处之外，安全风险微乎其微。如果苹果接下来放开平台，我们将看到，哪一种观点是正确的。

根据媒体报道，苹果也准备支持第三方的应用商店。从理论上来说，这些应用商店提供的应用不一定会经过苹果的审核。这可能会以一种迂回的方式解决令开发者头疼的 App Store 应用审核流程问题。目前，开发者在发布任何应用和更新之前，都需要首先得到苹果的审核批准。

苹果已经制定了一整套的要求，涉及安全、隐私保护，甚至内容本身。应用必须满足这些要求，才能在 App Store 中上架。然而，许多开发者认为，苹果的审核标准宽严不一，而开发者可能需要在无法与苹果进行更多沟通的情况下等待审核很长时间。

如果允许绕开 App Store 安装应用，那么开发者可以通过第三方应用商店，以更直接的方式去触达用户。不过根据最新报道，苹果也在考虑对 App Store 以外提供的应用进行某种形式的审核，尽管该计划的细节目前还不清楚。

“苹果税”或将消失

允许从 App Store 以外安装应用还将解决开发者对苹果最大的不满之一，即所谓的“苹果税”。

按照欧洲的法律要求，苹果需要开放第三方支付方式，这对开发者来说是重大利好。目前，苹果要求开发者使用苹果自己的支付处理服务，该服务将从几乎所有的应用内购中抽成 30%。苹果的解释是，App Store 在应用经济中扮演了重要角色，因此这种收费既必要又合理。

多年来，从独立应用开发者到大公司的首席执行官，所有人都在批评苹果的做法。最近，苹果的做法甚至引起了 Twitter 新老板埃隆・马斯克（Elon Musk）的注意，他也向这种做法宣战。

行业组织“应用公平联盟”执行董事里克・范米特（Rick VanMeter）多次为此批评苹果。他表示：“让全球首富和只有一两名员工的小型开发商面临同样的问题，这是个非常独特的情况。”