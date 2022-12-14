为应对欧盟新法案，曝苹果将首次在 iPhone 上允许第三方应用商店替代 App Store 进行变相侧载

IT之家 12 月 14 日消息，根据彭博社 Mark Gurman 最新报告，苹果正准备对 iPhone 上的 App Store 策略进行重大调整，在正式开放侧载之前允许 iPhone 和 iPad 上的使用第三方应用商店，从而绕过 App Store 安装某些程序。

为了应对欧盟即将出台的《数字市场法》，苹果公司已经开始让软件工程师和员工去准备一个项目，该项目将允许在 iPhone 和 iPad 上存在第三方应用商店替代 App Store 的存在，但对于是否会允许出现替代 Apple Pay 的支付系统尚不确定。

IT之家提醒，DMA 可能会迫使苹果对 App Store、Messages、FaceTime、Siri（WebKit）等产品进行重大调整，而且他们必须在 2024 年 3 月 6 日之前完成调整。届时，苹果可能会向第三方 App 开放底层框架和 API，提供对核心系统功能和硬件的更深入支持。此前还有消息称苹果正在努力以有限的方式开放 NFC，以允许 Apple Pay 替代方案，并在考虑进一步向 Tile 等第三方配件制造商开放 Find My 网络。

如果苹果拒绝遵守《数字市场法》，欧盟可以对该公司处以全球收入 20% 的罚款。按目前苹果收入来看，罚款可能高达 800 亿美元。

古尔曼的线人预计这一变化可能会在明年的 iOS 17 上出现。这位知情人士还透露，这一计划被描述为“开放苹果平台关键要素的重大举措” ，而“作为变化的一部分，用户最终可以在不使用公司 App Store 的情况下将第三方软件下载到他们的 iPhone 和 iPad 上”。

目前来看，此次调整最显著的改变在于：用户如果不使用 App Store 下载应用，则意味着开发人员无需向苹果支付 15% 至 30% 的抽成（大概会向第三方商店收取约定金额），从而降低开发者和用户的成本，但问题是苹果恐怕暂时只会在欧洲实施这一策略。

当然，如果其他国家 / 地区引入类似立法支持，第三方应用程序商店可能会陆续扩展到欧盟以外的市场。例如一直在针对这一问题跟苹果扯皮的美国监管机构。

不过，苹果之前坚称“侧载将破坏 iPhone 用户所依赖的隐私和安全保护措施，从而使人们容易受到恶意软件、诈骗、数据跟踪和其他问题的攻击”，所以态度很坚决，尽管有太多数业界人士都认为这是利益问题而非真的为用户着想。

据称，苹果这一内部决策遭到了一些员工的批评。例如，一些工程师将此视为“对未来功能正常开发的干扰”。

苹果正在全公司范围内投入大量资源。考虑到苹果公司多年来一直在谴责“侧载”的行为 —— 即不使用官方应用程序商店安装软件的过程，这一举措在苹果内部并不受欢迎。在反对欧洲新法律的游说中，苹果辩称，侧载可能会把不安全的应用程序置于消费者的设备上，从而损害隐私。 知情人士说，一些参与该计划的工程师还认为，这会分散他们对未来功能日常开发的注意力。苹果公司的目标是将这些变化作为明年 iOS 17 更新的一部分，这将才符合要求。

据介绍，这项工作由苹果公司软件工程副总裁安德烈亚斯・温克 (Andreas Wendker) 牵头，而温克将直接向克雷格・费德里吉报告。

除了工程团队，苹果的服务团队也参与其中，其中苹果“负责服务的高级工程经理”杰夫・罗宾 (Jeff Robbin) 正是领导这方面工作的人物。

苹果正在考虑“强制执行某些安全要求的想法，即使软件是在其商店之外分发的。”这些应用程序可能需要苹果的验证，“这一过程可能会给开发者带来费用”。该公司是否会继续推进这方面的项目还有待观察。