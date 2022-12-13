因违反隐私规定，苹果在欧洲可能面临 600 万欧元的罚款

IT之家 12 月 13 日消息，法国数据保护机构制裁机构的最高顾问周一向法国资讯保护委员会（CNIL）发出建议，苹果公司因违反隐私规定将面临 600 万欧元（约 4416 万元人民币）的罚款。CNIL 虽然可以驳回这项建议，但通常情况下会对该监管机构的最终决定产生很大影响。

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报告员弗朗索瓦・佩莱格里尼 (Francois Pellegrini) 在法国当局调查后提出了他的建议，该调查是由游说团体 France Digitale 去年投诉引发的。

IT之家了解到在投诉中，代表法国大部分数字企业家和风险资本家的游说团体声称 iPhone 制造商苹果公司以前的操作软件 iOS 14 不符合欧盟隐私要求。

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France Digitale 当时辩称，虽然 iPhone 所有者在 iOS 14 下被问及他们是否准备好允许已安装的移动应用程序收集用于定义广告活动广告和发送定向广告的关键标志符，但默认设置允许苹果进行自己的定向广告活动，而无需明确征求 iPhone 用户的事先同意。

苹果的隐私更新称为 App Tracking Transparency，让用户可以选择阻止应用程序跨其它公司拥有的应用程序和网站跟踪活动。

佩莱格里尼在发言中表示，苹果之前的操作系统版本 iOS 14.6 未能妥善征求用户对收集个人数据的事先同意，因此违反了欧盟 ePrivacy 指令下的隐私规则。

他补充说，在苹果操作系统 iOS 15 的后续版本中所做的更改允许获得此类事先同意。苹果隐私主管加里・戴维斯 (Gary Davis) 在听证会上对报告员的结论提出异议，称这家美国公司致力于保护用户隐私。