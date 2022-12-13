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苹果 Apple TV+ 原创剧《查理・布朗，你是谁？》获杰出非小说类节目奖

2022/12/13 7:58:04 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 13 日消息，在上周日举行的第一届儿童和家庭艾美奖上，苹果 Apple TV+ 原创剧《查理・布朗，你是谁？》（Who Are You, Charlie Brown?）获得杰出非小说类节目奖。

IT之家了解到，在上周日举行的颁奖典礼上，苹果 Apple TV+ 共计获得了 7 项提名，最终《查理・布朗，你是谁？》获奖。这部纪录片回顾了漫画的历史以及它的创作者查尔斯-M-舒尔茨（Charles M. Schultz）。

在杰出非小说类节目中，《查理-布朗》纪录片的对手是 Magnolia Network 的《Hi I'm Sevy》、Food Network 的《儿童烘焙锦标赛》（Kids Baking Championship）、Nickelodeon 频道的《尼克新闻》（Nick News）以及 YouTube 的《Sesame Street in Communities: Talking About Race》。

IT之家了解到，其它提名的 Apple TV + 节目有

  • 《Fraggle Rock: Back to the Rock》提名杰出儿童或家庭观赏系列节目

  • 《El Deafo》提名杰出特别类动画片奖

  • 《Helpsters》提名杰出学前教育系列奖

  • 《Jack McBrayer》提名 Hello Jack! The Kindness Show

  • 克里斯・迪亚蒙托普洛斯（Chris Diamontopoulos）凭借着《Ghostwriter》提名学前、儿童或青少年节目的杰出嘉宾表演奖

  • 凯里・麦卡宾（Kyrie McAlpin）因《Doug Unplugs》提名动画或学龄前动画节目中的杰出年轻配音演员

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关键词：苹果

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