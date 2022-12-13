苹果 Apple TV+ 原创剧《查理・布朗，你是谁？》获杰出非小说类节目奖

IT之家 12 月 13 日消息，在上周日举行的第一届儿童和家庭艾美奖上，苹果 Apple TV+ 原创剧《查理・布朗，你是谁？》（Who Are You, Charlie Brown?）获得杰出非小说类节目奖。

IT之家了解到，在上周日举行的颁奖典礼上，苹果 Apple TV+ 共计获得了 7 项提名，最终《查理・布朗，你是谁？》获奖。这部纪录片回顾了漫画的历史以及它的创作者查尔斯-M-舒尔茨（Charles M. Schultz）。

在杰出非小说类节目中，《查理-布朗》纪录片的对手是 Magnolia Network 的《Hi I'm Sevy》、Food Network 的《儿童烘焙锦标赛》（Kids Baking Championship）、Nickelodeon 频道的《尼克新闻》（Nick News）以及 YouTube 的《Sesame Street in Communities: Talking About Race》。

IT之家了解到，其它提名的 Apple TV + 节目有