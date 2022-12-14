摩托罗拉 moto X40 采用“可能是市面上最强的护眼屏”，明日发布

IT之家 12 月 14 日消息，摩托罗拉 Moto X40 将于明天 19:30 发布，今天官方对新机的屏幕进行了预热。

官方称，摩托罗拉 Moto X40 采用了 165Hz 变奏高斯四曲面臻彩屏，并称“可能是市面上最强的护眼屏”，联想中国区手机业务部总经理陈劲称：“对于护眼屏，业内普遍说自家的产品蓝光低，但其实，有一个专门衡量屏幕蓝光占比的数据，是 HEV，之前各家屏幕普遍的 HEV 值都是 7%-9%。但在 moto X40 上，我们首创性的把 HEV 做到了低至 4.92%，远低于行业均值！结合 165Hz 高刷带来的细腻观感和全局 DC 调光的无频闪体验，不累眼、不毁眼、不刺眼，moto X40 这块屏幕，可以说看起来舒适极了！”

根据官方此前预热，moto X40 搭载了性能强劲的第二代骁龙 8，CPU 性能提升 35%，能效提升 40%；GPU 性能提升 25% ，能效提升 45%。配有 LPDDR5X+UFS 4.0 的存储规格，最大 12GB+512GB 超大存储组合。拥有 5000 万像素影像系统，支持地平线防抖锁帧，配备山海原画智能影像系统。内置 4600mAh 大电池，支持 125W 疾速闪充，7 分钟就能充电 50%，还支持反向无线充电。moto X40 还支持 IP68 防水，搭载最新的 MYUI 5.0，采用直觉交互 +，新色彩、新逻辑、新形态。

IT之家了解到，此前型号为 XT2301-5 摩托罗拉 5G 新机已入网工信部，预计为 moto X40。该机重 196 克，拥有 161.3×73.9×8.5mm 机身尺寸，采用 6.67 英寸 1080×2400 OLED 屏幕，支持 10bit 色深与屏下指纹识别。配置方面，moto X40 内置 4950mAh / 4450mAh 电池，后置 50MP+50MP+12MP 三摄组合，支持 4 倍光学变焦。