必恩威两款 RTX 4070 Ti GPU 渲染图曝光，规格和 RTX 4080 12GB 相同

IT之家 12 月 14 日消息，必恩威（PNY）有望在近期推出两款 RTX 4070 Ti 非公显卡：RTX 4070 Ti XLR8 VERTO 和 VERTO GPU，其规格和“尚未发售”的 RTX 4080 12GB 相同。

目前掌握的信息显示，RTX 4070 Ti 非公显卡配备 7680 个 CUDA 核心和 12GB GDDR6X 内存。此外，GPU 的时钟速度为 2310/2610 MHz（基础 / 提升）。这意味着其规格与被取消的 RTX 4080 12GB 型号相同。

这进一步证实了英伟达没有对即将推出的 RTX 4070 Ti SKU 的规格进行任何改变。这确实是一个重新命名的 RTX 4080 12GB 显卡，只是两个月前宣布的时候被英伟达取消了。

IT之家了解到，RTX 4070 Ti XLR8 VERTO 定位高端，具备和 RTX 4080 16GB 类似的散热器。不过两者都是三风扇设计，但后者缺乏 RGB 照明，而且为 3 槽厚，要比 RTX 4080 16GB（3.3 槽厚）更薄一些。

其中一张渲染图显示了基于 AD104 的 RTX 4070Ti 的新 PCB。我们可以清楚地看到一个 12VHPWR 连接器、GPU 和围绕它的内存模块（六个应该被 GDDR6X 内存占据）。PCB 比 RTX 4080 16GB 更紧凑，VRM 少了很多，而且只位于 GPU 的一侧。

传言英伟达将于 1 月 5 日推出 RTX 4070 Ti GPU，但是不清楚具体的售价信息。