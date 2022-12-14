消息称蔚来百万级豪车最快 2024 年上市，对标迈巴赫 S 级

IT之家 12 月 14 日消息，据车市物语，蔚来向百万级豪车发起进攻，首款车型对“迈巴赫 S 级”，这一消息还得到了蔚来内部人士的确认。

据称，目前蔚来高端车型已经进入设计阶段，属于百万级超豪华轿车。如果研发进度顺利，该车型最早将在 2024 年上市发布并在全球开启销售。

值得一提的是，蔚来这一高端高华汽车将依旧会归属于蔚来汽车品牌下，而非此前推测的子品牌。

蔚来此前表示将会推出一个面向大众的品牌，后续有消息称这个大众品牌将命名为“阿尔卑斯”，聚焦中高端市场，车型定价在 15 万元到 30 万元之间，计划 2024 年建成投产。除此之位，还有消息称蔚来正在打造第三品牌“萤火虫”，不过这个品牌定位中低端市场，面向 10 万-20 万元以下的欧洲市场。

IT之家了解到，目前已有国内车企推出高端车品牌，例如比亚迪的新品牌“仰望”、北京宾理信息技术公司的“BeyonCa”，以及广汽埃安推出的“Hyper（昊铂）”。

以比亚迪仰望为例，该品牌定位高于腾势，主打 80 万-150 万元市场，将于 2023 年一季度正式发布首款车型；而广汽埃安昊铂首款车型 Hyper SSR 已于今年 9 月亮相，两个版本分别为 128.6 万元和 168.6 万元。