天马推出 In-cell 主动笔解决方案，手机、平板、笔记本全场景通用

IT之家 12 月 14 日消息，据天马微电子（天马）官方消息，其开发出了 In-cell 主动笔（电容）技术，创新性地实现了手机、平板、笔记本电脑屏幕的多终端“一笔联动”。

据介绍，天马主动笔技术通过优化面板设计，在 LTPS In-cell 显示屏中集成支持主动笔的 Touch Sensor（触摸传感器）。主动笔本身相当于信号发射源，Touch Sensor 接收笔发出的信号并且精细测算出（X,Y,Z）坐标，在天马屏上达到如同真实使用笔尖书写的效果，划线精准度 / 线性度等指标均比被动笔提高 50% 以上。

▲ 技术示意图，图源天马微电子

在体验上，天马屏能带给用户像素级触控精度书写体验，主动笔刷新率达到 270Hz，搭载天马屏的主动笔技术各项测试数据均优于主动笔协议方案商 Wacom 的 WGP LV1 规格标准。

▲ 图源天马微电子

IT之家了解到，该技术的另一项优势在于手机、平板、笔记本电脑屏幕的全场景适配应用。只需在 LTPS In-cell 显示屏中集成相应设计，即可于多终端设备上使用。

对于商务、学习等人群来说，在手机上使用主动笔可快速进行速记、涂鸦、绘画的操作，配合天马开发适配的超过 460PPI 的 LTPS 手机显示解决方案，适合出差、移动办公等场景。

在使用平板及笔记本电脑来书写、批注文件或者设计时，配合天马开发的轻薄 In-cell 屏幕（支持 120Hz 以上高刷及 WQXGA 高清显示），叠加主动笔的精度和刷新率优势，让用户以更清晰、智能的方式完成日常任务。

▲ 主动笔技术 Demo 展示，图源天马微电子