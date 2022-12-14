七彩虹 CN700“战戟”PCIE4.0 SSD 固态硬盘上市：速度 7000MB/s以上

IT之家 12 月 14 日消息，国产传统硬件品牌商七彩虹旗下“国创・战戟”系列现已经推出至第三代旗舰款 PCIe 4.0 的高性能产品。

2020 年 6 月，七彩虹发布第一批国产主控和国产 Flash 搭配的方案的 SSD，命名为“国创・战戟”系列。产品为 SATA 接口的 128G、256G 和 512G，采用联芸 0902 主控（后更新至 1102 主控）和长江存储 Xtacking 架构的 64 层 256Gb TLC 3D NAND（后更新至 128 层 512GB TLC 3D NAND）。

2021 年，长江存储推出了 Xtacking 架构的 128 层 512Gb TLC 3D NAND，联芸推出旗下 MAP1202 的 PCIE 3.0 主控，主控和 Flash 两者间频率均可达到 1600MT / s，两者完美适配。在 2021 年 11 月，七彩虹推出第二批国产主控和国产 Flash 搭配的方案的 SSD，采用 M.2 NVMe 接口的 PCIE3.0 X4 的产品，即 CN600 256G / 512G / 1TB 战戟 系列产品，并将其定位于旗下旗舰产品。在 2022 年，七彩虹将旗下“战戟”系列 SSD 产品（含销售过的产品）的质保时间从三年升级到 5 年，并将 TBW 质保翻倍。

2022 年 9 月，七彩虹推出 M.2 NVMe 接口的 PCIE4.0X4 的产品系列，命名为 CN700 系列，其主控采用的是联芸 1602，这颗主控的运行频率可达 2400MT / s，由于采用的 Flash 只能达到 1600MT / s，其读取速度在 5000MB/s左右，其速度能达到原厂品牌的主流级速度。

直到 2022 年 11 月，可运行在 2400MT / s 的 Flash 在消费类市场率先由长江存储推出，国产品牌开始采用 2400MT / s 的主控和 Flash 搭配，让 PCIE4.0 SSD 在不需要 DRAM 缓存的情况下运行在 7000MB/s之上。

IT之家了解到，七彩虹 CN700 战戟系列采用的主控方案是联芸 1602，实际上前一阵时间七彩虹发售的 CN700 系列基础版即采用了这颗运行在 2400MT / s 的主控。从 CN700 基础版可以看到，即使搭配的是 1600MT / s 的 Flash，不依托 DRMA 也能轻松上到 5000MB/s的速度。而此次七彩虹的 CN700 战戟将发售 3 个型号：CN700 512GB / 1TB / 2TB 战戟。读取速度均在 7000MB/s以上，在性能将比肩市面主流旗舰 PCIe 4.0 SSD。