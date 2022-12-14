中国石化首套自主研发兆瓦级 PEM 电解水制氢装置投产，可年产 200 吨氢

IT之家 12 月 14 日消息，据中国石化石科院，中国石化国产化兆瓦级质子交换膜（PEM）电解水制氢装置近日在燕山石化成功开车，并于当日实现全流程贯通。经检测，产品质量合格。

图自中国石化石科院

12 月 11 日，氢气产量和压力达到设计值。这是中国石化首套开车运行的兆瓦级质子交换膜电解水制氢装置，由中国石化石科院和燕山石化共同开发、建设，应用国内国产化程度最高的单槽兆瓦级 PEM 电解水制氢成套设备，生产全过程实现零碳、零污染物排放，打通了自主技术“绿电”制“绿氢”流程，标志着中国石化 PEM 电解水制氢成套技术实现工业应用。

IT之家了解到，作为 PEM 电解水制氢装置核心设备的电解槽，采用自主开发的高性能阴、阳极催化剂和大尺寸均一膜电极，最大产氢量可达 250 标方 / 小时，功率调节范围 5%~125%，产氢压力可达 3 兆帕，氢气纯度为 99.999%。投产后，年产氢量可达 200 吨，可减少二氧化碳排放 2000~4000 吨。

据悉，项目采用的是“绿电”，产出的“绿氢”主要销往北京、河北、山东等地区。作为北京市最大的氢气生产和供应企业，燕山石化已经被北京市房山区及大兴区列入北京市氢燃料电池城市示范群制氢重点企业名单目录，日供氢能力达 4.5 吨。