豪威集团推出用于主流 AR / VR / MR 和元宇宙的全局快门图像传感器 OG0VE：采用 3.0 微米像素

IT之家 12 月 14 日消息，豪威集团近期发布了 OG0VE 全局快门（GS）图像传感器。这是一款小尺寸、高灵敏度的器件，适用于 AR / VR / MR、Metaverse、无人机、机器视觉、条形码扫描仪等产品。与上一代产品相比，这款新一代图像传感器尺寸减小 26%，能效提高 50% 以上。

OG0VE CMOS 图像传感器采用了基于豪威集团 OmniPixel 3-GS 技术的 3.0 微米像素。凭借全局快门像素架构和出色的低光灵敏度，这款传感器可用于任何需要即时定位与地图构建（SLAM）、手势检测、头部和眼球追踪以及深度和运动检测的应用。该产品的分辨率为 640 x 480，芯片尺寸仅为 3.6 毫米 x2.7 毫米，采用 1/7.5 英寸光学格式。其功耗极低，采用 VGA 以 60 帧 / 秒的帧率运行时，功耗低于 34 毫瓦。

豪威表示：“OG0VE 旨在满足市场对 AR / VR 设备用小尺寸、低功耗摄像头的巨大需求，因为电池供电的 AR / VR 装置需要在有限的空间内安装多个摄像头实现 SLAM、Pass-through 和追踪功能。OG0VE 图像传感器采用豪威集团一流的全局快门图像传感器技术满足市场需求，特别适合为主流 AR / VR / MR 眼镜和头盔带来小尺寸设计灵活性。”

根据 MarketsandMarkets 的报告，AR / VR 市场预计今年将达到 370 亿美元，到 2027 年可能达到 1145 亿美元，五年内的市场增长率为 25.3%。

IT之家了解到，这款传感器支持最高 800Mbps 的单通道 MIPI D-PHY。产品采用豪威集团的 CSP 封装或裸片形式。OG0VE GS 图像传感器现已出样，并将于 2023 年年中实现量产。