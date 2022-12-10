王传福：比亚迪今年以来在深圳实现工业产值同比增长 96%

IT之家 12 月 10 日消息，12 月 9 日，2022 深圳全球招商大会在深圳举行，大会洽谈签约项目 315 个，涉及投资总额 8790 亿元。

会上，受邀演讲嘉宾金句频出。中国电子董事长曾毅、招商局集团总经理胡建华、比亚迪董事长兼总裁王传福、马士基大中华区总裁吴冰青应邀演讲，分享着他们的故事。

据深圳商报，比亚迪董事长兼总裁王传福高度评价深圳市场化、法治化、国际化的优质营商环境。他在会上透露，今年以来，比亚迪在深圳实现工业产值同比增长 96%，跑出了深圳的加速度，成为深圳优化营商环境的缩影。

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王传福回忆起创业过程时说道：“深圳当时设立了专业金融服务机构‘深圳高新投’，专门帮助企业担保，让银行借款给企业，帮助中小企业解决融资难的问题，让我们站稳了脚跟。”

“10 多年前，比亚迪首批纯电动大巴在深圳上路，走了一条前无古人之路，当时我们不被看好，饱受质疑。在巨大的压力下，深圳敢为人先，鼓励创新，制定标准，给予我们先行先试的机会，在全球率先实现了电动车的规模化，商业化运营。如今，公交电动化从深圳城市战略上升为国家战略，并逐渐形成全球的共识。”正是特区的“敢为天下先，勇当‘拓荒牛’”的精神，让他至今记忆犹新。“比亚迪是亲历者、建设者、见证者，当然也是受益者，没有改革开放，就没有深圳，当然就没有比亚迪。”

IT之家了解到，比亚迪 11 月产销快报显示，今年 1-11 月，比亚迪新能源乘用车累计产量 163.63 万辆，同比增长 223.27%；累计销量 162.27 万辆，同比增长 223.96%，实现产销两旺。

上个月，比亚迪还迎来了第 300 万辆新能源汽车的下线，这也是我国首个达成这一里程碑的品牌。

此外，比亚迪在深圳坪山、龙岗、大鹏和深汕特别合作区建立了新能源汽车产业基地。随着电动化的深入推进，比亚迪新能源乘用车业务实现极大发展，不仅在国内持续刷新月销记录，还出口到欧洲、日本等发达国家和地区，以及泰国、巴西等新兴市场。