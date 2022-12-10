消息称比亚迪将在欧洲开设两家工厂

IT之家 12 月 10 日消息，中国汽车制造商比亚迪将于未来几个月在欧洲推出其首批电动汽车，并希望在欧洲大陆开设两家工厂。据彭博社报道，比亚迪正在关注欧洲大陆的东部和西部，尽管其可能更倾向于在电动汽车需求很高且不断增长的较发达的国家地区设厂（比如像特斯拉在柏林建造超级工厂的做法）。

在欧洲开设工厂将使比亚迪不仅能够满足不断增长的需求，而且还能避免欧盟对进口产品征收高额关税。这将使其车辆的价格更具竞争力，并帮助该公司在该地区获得更大的市场份额。

比亚迪已经在几个国家 / 地区拥有工厂，包括加拿大的一家工厂和巴西的三家工厂，等等。按销量计算，比亚迪已成为中国最大的电动汽车制造商 —— 在今年 4 月，比亚迪电动汽车销量首次超过特斯拉，实际上比亚迪电动汽车总销量在世界范围内仅次于特斯拉。在欧洲开设工厂的举措将是比亚迪成为电动汽车行业全球领导者的更广泛战略的一部分。

通过在欧洲开设两家工厂的计划，比亚迪将针对满足整个欧洲大陆对电动汽车不断增长的需求。该公司今年夏天宣布，希望首先在欧洲开始销售其中国制造的电动汽车，先从最大的电动车市场（德国、挪威、荷兰、瑞典和法国）开始，然后再进一步扩张。

IT之家了解到，比亚迪希望以由三部分组成的阵容进入欧洲市场，包括七座电动 SUV 唐、时尚的汉（两款车价格均为 7.2 万欧元（约 52.8 万元人民币）起）和紧凑型电动车 ATTO 3—— 该车比大众 ID.4 略小，起售价略低于 4 万欧元（约 29.4 万元人民币）。比亚迪海豚和海豹车型也可能被带到欧洲。