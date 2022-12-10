乘联会 11 月新能源销量榜：比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱前三

IT之家 12 月 10 日消息，据乘联会消息，2022 年 11 月新能源乘用车批发销量达到 72.8 万辆，同比增长 70.2%，环比增长 7.9%。

乘联会还放出了最新的销量排行榜。今年 11 月，比亚迪汽车、特斯拉中国、上汽通用五菱、吉利汽车、广汽埃安、长安汽车、哪吒汽车、理想汽车、蔚来汽车、上汽乘用车、长城汽车、奇瑞汽车、上汽大众、东风风神、赛力斯汽车是排名前 15 的厂商。

IT之家知悉，今年 1~11 月，比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国依然是前三名的厂商，后续分别为吉利汽车、广汽埃安、奇瑞汽车、长安汽车、哪吒汽车、长城汽车、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、零跑汽车、一汽大众、上汽大众。

如果只看 11 月新能源轿车排行榜，前三分别为五菱宏光 MINI EV、比亚迪汉和比亚迪秦，而前两名仅差了 402 辆。

11 月新能源 SUV 销量排行榜前三名分别为比亚迪宋、特斯拉 Model Y 和比亚迪元 PLUS，特斯拉已经快要推翻比亚迪宋的宝座。除此之位，理想 L9、理想 L8、问界 M5、问界 M7 分别位列第 8、9、11、14 名，销量分别为 9087、5293、4748、3529 辆。

乘联会最新零售销量数据统计，11 月份国内狭义乘用车市场零售销量达 164.8 万辆，同比下降 9.3%，环比下降 10.6%；1-11 月份累计销量 1836.6 万辆，同比增长 1.8%。

据称，1 月疫情散发与部分经销商闭店明显影响了正常汽车消费节律，车市行情偏弱，出现了 9-11 月秋冬季零售量罕见地持续下行走势。按动力分类，乘用车市场燃油车板块 1-11 月累计零售量下滑 14.2%，损失 220.0 万辆；新能源车板块累计零售量增长 100.1%，净增 251.6 万辆。新能源车和出口车销量大增，成为冬季里唯二的暖色板块。

本月 TOP15 车企合计批发销量 156.1 万辆，市场集中度为 76.9%。本月 TOP15 车企合计零售销量 123.9 万辆，市场集中度为 75.2%。本月零售超过 10 万辆的有四家企业，分别是比亚迪汽车、吉利汽车、一汽大众和长安汽车。